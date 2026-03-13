Inauguran Expo Internacional TlaquepArte 2026 en Ciudad Juárez

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La muestra reúne artesanos y productores de 25 estados del país y permanecerá abierta hasta el 16 de marzo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Autoridades municipales inauguraron este viernes la decimocuarta edición de la Expo Internacional TlaquepArte 2026, evento que reúne a artesanos y productores de diversas regiones del país y que permanecerá abierto al público hasta el lunes 16 de marzo.

Durante la ceremonia de apertura, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, destacó la importancia de este tipo de exposiciones para la promoción cultural y económica de la ciudad.

“Quiero hacer un reconocimiento especial a Carlos Maytorena por esta oportunidad que le da Ciudad Juárez; ya forman parte de las tradiciones juarenses”.

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El funcionario señaló que el Gobierno Municipal ha respaldado la realización de este evento desde la primera administración del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al considerar que este tipo de actividades contribuyen a proyectar a Ciudad Juárez a nivel nacional e internacional.

La exposición reúne productos artesanales y gastronómicos provenientes de 25 estados del país, además de invitados de otras regiones, quienes ofrecen una amplia variedad de artículos elaborados de manera tradicional.

Entre los productos disponibles se encuentran mole, salsas, frituras orgánicas, quesos, helados, joyería, ropa, accesorios y cosméticos, entre otros artículos elaborados por artesanos y productores.

El presidente de la Asociación Latinoamericana para el Fomento del Folclore y las Artesanías y creador de TlaquepArte, Juan Carlos Maytorena Martínez-Negrete, agradeció el apoyo de la comunidad fronteriza y de las autoridades municipales para la realización del evento.

“Estamos muy contentos con el Ayuntamiento de Juárez y el alcalde Pérez Cuéllar; ésta es una excelente plaza para nosotros”.

En el corte de listón también participaron la directora general de Desarrollo Económico del Municipio, Tania Maldonado Garduño; el presidente de CANACO Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz; y el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Rogelio González Alcocer, junto con representantes del sector turístico y autoridades locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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