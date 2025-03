Inaugura Sergio Nevárez expo foro sobre el agua

Publicidad - LB2 -

El director ejecutivo de la J+, Sergio Nevárez Rodríguez, inauguró este viernes el “Expo Foro Agua y Tecnología”, evento organizado por la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez en el Espacio Interactivo La Rodadora, dentro de las actividades para conmemorar el Día Mundial del Agua.

Ciudad Juárez, Chih .- “Mucha gente no sabe qué significa la J+. Cuando nosotros llegamos a la administración de la Junta, era JMAS y la gente siempre lo señalaba como JAMÁS y tenía una connotación que no nos gustaba mucho. Entonces, en ese afán nosotros de ir cambiando la mentalidad, tanto de la gente como de nosotros mismos, a los creativos de Comunicación se les ocurrió ponerle J+, que es lo mismo, pero con un punto de vista diferente”, resaltó Sergio Nevárez al dar la bienvenida a los asistentes.

Anunció que la J+ está “viendo la posibilidad de invertir un recurso para cambiar la museografía de La Rodadora que tenga que ver con educación del agua”, pues el organismo está muy interesado en que los niños que visiten el museo entiendan el problema que tiene Ciudad Juárez en el tema del agua.

En su discurso de apertura, el director ejecutivo hizo un reconocimiento a Alejandro Ortega, jefe del Departamento de Cultura del Agua de la J+, quien estuvo al frente de la organización de este evento y de todas las actividades que se realizan como parte de la Semana Cultural del Agua.

“Por ustedes y por los niños hacemos muchas cosas en la J+. Por ustedes que van a ver el agua de la manera que no la vimos nosotros”, comentó el director ejecutivo, quien destacó que el tema de Cultura del Agua es el legado que quiere dejar a los juarenses de su gestión al frente del organismo operador.

“No podemos darnos el lujo de desperdiciarla porque el agua no solamente es un recurso, el agua es vida, desarrollo y bienestar para nuestras familias y para las generaciones que vendrán”, agregó.

“Bajo la dirección y el liderazgo de nuestra gobernadora, Maru Campos, trabajamos día a día para garantizar que el agua llegue a cada hogar, a cada escuela, a cada hospital, a cada empresa… Pero este esfuerzo no depende solo de una institución, sino de todos nosotros. No hay tecnología lo suficientemente avanzada ni infraestructura lo suficientemente grande que pueda sustituir algo fundamental: la conciencia y la responsabilidad de cada uno de ustedes”, destacó Sergio Nevárez Rodríguez.

“Para mí es un honor estar aquí en este foro que no solo reúne conocimiento e innovación, sino que refuerza nuestra responsabilidad compartida con el recurso más valioso que tenemos: el agua. No sé en mi país cuándo nos perdimos en términos del tema del agua y lo empezamos a manejar de forma demagógica. A mí me da mucha tristeza que se ha minimizado el tema del valor del agua en la ciudad. ¿Cómo puede ser posible que un ciudadano le dedique más tiempo y más dinero a Netflix, a las plataformas y al celular, que al tema del agua”, reflexionó.

“Cuidar el agua no es solo una tarea, sino un acto de amor por tu ciudad, por tu familia y por su propio futuro. Cada acción cuenta. Cerrar la llave mientras nos lavamos los dientes, reutilizar el agua, reportar las fugas, ser conscientes de nuestros consumos, son gestos que multiplicados por miles marcan la diferencia”, concluyó.

