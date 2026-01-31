Inaugura Municipio el Centro de Pueblos Originarios para fortalecer inclusión y economía comunitaria

Publicidad - LB2 -

Nuevo espacio cultural y comercial visibiliza a 16 comunidades indígenas asentadas en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Presidente Municipal Cruz Pérez Cuéllar inauguró este sábado el Centro Municipal de Pueblos Originarios (CEMPO), un espacio diseñado como punto de encuentro cultural, social y económico, que será operado directamente por integrantes de comunidades indígenas que habitan en la ciudad.

El alcalde explicó que el objetivo central del CEMPO es visibilizar, fortalecer y promover la riqueza cultural de los pueblos originarios, además de impulsar su desarrollo económico mediante la comercialización directa de productos y alimentos tradicionales, sin intermediarios.

Resaltó que en Ciudad Juárez conviven 16 comunidades indígenas, lo que convierte al municipio en uno de los espacios con mayor diversidad cultural del estado, y subrayó que contar con un inmueble digno representa un paso relevante hacia la inclusión y el reconocimiento histórico de estos pueblos.

“El reto ahora es consolidar este centro como un proyecto exitoso que atraiga a visitantes y turistas, y que se convierta en un referente para el consumo de productos elaborados por los propios pueblos originarios”, expresó el alcalde durante el acto inaugural.

La obra tuvo una inversión de 22 millones de pesos, provenientes de recursos municipales como el impuesto predial, y en sus instalaciones se ofrecen artículos como bisutería, pinole, hierbas tradicionales, prendas de vestir, así como alimentos típicos entre ellos sopes, gorditas, tamales y atole.

El presidente municipal señaló que una parte de la población desconoce la diversidad cultural existente en la ciudad, por lo que instruyó a la Coordinación General de Comunicación Social a desarrollar campañas de difusión para posicionar el CEMPO y fomentar el conocimiento y orgullo por las comunidades indígenas que forman parte de Juárez.

Durante la inauguración, la regidora Mayra Tapia Castillo destacó que el centro representa un acto de justicia y respeto hacia los pueblos originarios, y reconoció el cumplimiento del compromiso municipal para concretar esta obra. Por su parte, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) entregó al alcalde una maqueta del CEMPO como agradecimiento por la construcción del inmueble.

El Gobierno Municipal informó que, de manera paralela, se han impulsado acciones de apoyo a comunidades indígenas, como becas, entrega de útiles escolares, remodelación de escuelas en comunidades rarámuri, despensas, promoción de la ciudad como santuario de lenguas indígenas y torneos deportivos orientados a la inclusión social.

En el evento estuvieron presentes Elvira Urrutia Castro, directora general del IMM; la regidora Mayra Tapia Castillo; Diana Lozano, del área de Atención Especializada a la Mujer Indígena, así como funcionarios municipales y representantes de comunidades originarias.

