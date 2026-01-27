Inaugura Gobernadora nuevo Cereso Femenil en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El centro penitenciario fortalece la reinserción social con enfoque de género y mejora las condiciones de internamiento.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, inauguró el Centro de Reinserción Social Femenil (Cereso) Número 2 en Ciudad Juárez, ubicado en la colonia Carlos Chavira, un inmueble con capacidad para más de 440 mujeres privadas de la libertad.

La mandataria estatal señaló que esta obra está orientada a fortalecer el sistema penitenciario con perspectiva de género, al tiempo que busca mejorar de manera integral las condiciones de internamiento para la población femenil que se encuentra bajo custodia del Estado.

- Publicidad - HP1

El nuevo Cereso permitirá una mejor organización interna, así como una atención más especializada y el desarrollo de programas de reinserción social enfocados en las necesidades específicas de las mujeres privadas de la libertad.

Campos Galván destacó que uno de los objetivos centrales del proyecto es dignificar las instalaciones penitenciarias y garantizar entornos seguros, tanto para las internas como para el personal operativo y administrativo que labora en el centro.

La rehabilitación del inmueble representó una inversión superior a los 16 millones de pesos, recursos destinados a una intervención integral que se desarrolló durante un periodo aproximado de 15 meses.

Entre los trabajos realizados se incluyeron adecuaciones en infraestructura, mejora de áreas de atención, fortalecimiento de servicios básicos y la creación de espacios destinados a actividades formativas, con el propósito de contribuir a los procesos de reinserción social.

Con esta inauguración, el Gobierno del Estado avanza en la modernización del sistema penitenciario y en la consolidación de políticas públicas orientadas a garantizar condiciones dignas y funcionales para la población penitenciaria femenil en la entidad.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.