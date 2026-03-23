Impulsan voluntarios labores de reforestación en el vivero de El Chamizal

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La participación de empresas y ciudadanía permitió avanzar en siembra, limpieza y rehabilitación de áreas verdes dentro del vivero municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El vivero de El Chamizal aceleró sus trabajos de reforestación y rehabilitación con el respaldo de grupos voluntarios que participaron en una jornada enfocada en la preparación de nuevas siembras, limpieza de espacios y retiro de residuos vegetales.

De acuerdo con la encargada del vivero por parte de la Dirección de Parques y Jardines, Teresita Cavazos Meléndez, la colaboración ciudadana ha permitido concretar en una sola jornada labores que normalmente requerirían varios días, debido a que el espacio cuenta con personal limitado para atender una superficie de cinco hectáreas.

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Durante las actividades de este lunes, personal de la empresa Harman se integró a los trabajos en el lugar. En total, 18 voluntarios participaron en el llenado de bolsas con tierra que serán utilizadas en la próxima siembra de mezquite, programada para esta misma semana.

“El apoyo de los voluntarios permite lograr en un solo día avances que de otra forma tomarían mucho más tiempo. Todos son bienvenidos a sumarse”.

De manera paralela, otro grupo de colaboradores de Lear Planta Fuentes apoyó en la remoción de raíces de árboles derribados por los recientes vientos, además de realizar labores de limpieza de residuos orgánicos y rehabilitación de áreas destinadas a nuevas plantaciones dentro del vivero.

La participación empresarial, señalaron representantes de ambas compañías, forma parte de estrategias internas de responsabilidad social orientadas a involucrar a sus trabajadores en actividades comunitarias y de cuidado ambiental. En ese contexto, destacaron que estas jornadas también contribuyen a reforzar la conciencia sobre la preservación del entorno urbano.

“Es una manera de aportar, aunque sea un poco, a la reforestación de la ciudad y al cuidado del medio ambiente”.

Actualmente, las jornadas de voluntariado en el vivero se han intensificado mediante la coordinación con organizaciones como Fondo Unido, lo que ha facilitado la llegada periódica de grupos cada 15 días para respaldar las tareas de mantenimiento, recuperación de espacios y fortalecimiento de la infraestructura verde en esta zona de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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