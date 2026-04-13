Impulsan uso de inteligencia artificial en el campo con inversión municipal en Juárez

Destinan 160 mil pesos para monitoreo agrícola con sensores y análisis tecnológico.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural impulsan la aplicación de inteligencia artificial en el campo, mediante una inversión municipal de 160 mil pesos destinada al proyecto denominado “Chuuk”.
Durante una reunión de trabajo con autoridades de Desarrollo Económico y Desarrollo Rural, se informó que el recurso ya fue liberado para fortalecer el programa de Parcelas Demostrativas, orientado a incorporar tecnología en actividades agrícolas.
El proyecto contempla la instalación de sensores en parcelas para medir variables como humedad y pH del suelo, cuyos datos serán analizados mediante sistemas de inteligencia artificial.
El objetivo es optimizar el uso del agua y mejorar la productividad agrícola.
Autoridades señalaron que esta iniciativa cobra relevancia en zonas como Samalayuca y el Valle de Juárez, donde las condiciones desérticas y la escasez de agua representan desafíos constantes para el sector rural.
Con el uso de estas herramientas tecnológicas se busca optimizar el riego, reducir el desperdicio de agua y disminuir pérdidas en cultivos, impactando directamente en la economía de las familias productoras.
La regidora Mayra Karina Castillo Tapia explicó que el proyecto surgió de la necesidad de incorporar sensores agrícolas, por lo que se realizaron gestiones para obtener financiamiento, incluyendo acercamientos con instancias especializadas.
Finalmente, se precisó que el monto asignado no requirió aprobación de Cabildo debido a su monto, lo que permitió agilizar la implementación de esta estrategia de innovación en el campo juarense.
