Impulsan talento digital local con el proyecto Golden Hashtag Awards

Iniciativa reconoce a influencers y generadores de contenido por su impacto social y comunitario.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con el respaldo de la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio, fue presentado el proyecto Golden Hashtag Awards, una iniciativa que busca reconocer y visibilizar el talento local de influencers y generadores de contenido, así como su impacto en la promoción de productos, servicios, causas sociales y vida comunitaria.

Durante la presentación, la creadora y directora del proyecto explicó que Golden Hashtag Awards es un concurso con casi dos años de planeación, cuya ejecución formal inició hace siete meses, con el objetivo de destacar contenido de valor en redes sociales y consolidar un nuevo canal de comunicación cercano a la sociedad.

El proyecto surgió como una plataforma de reconocimiento para creadores digitales que han logrado posicionarse como referentes en distintos ámbitos, desde el emprendimiento y el estilo de vida, hasta la difusión de causas sociales y comunitarias.

En su primera edición, el certamen contempló inicialmente 19 categorías, las cuales se ampliaron a 20, ante el crecimiento de la participación de niñas y niños influencers. Entre las categorías se encuentran influencer más viral, negocios y emprendimiento, lifestyle, influencer del ayer y hoy —que incluye a presentadores de televisión y locutores de radio—, así como influencer con causa, enfocado en proyectos de impacto social.

La dinámica del concurso se desarrolló a través de redes sociales, donde el público fue el encargado de nominar y etiquetar a los participantes, con el propósito de identificar nuevos talentos más allá de los algoritmos tradicionales.

Como resultado del proceso, se registraron alrededor de 150 influencers y generadores de contenido de la comunidad, de los cuales cerca de 50 participan actualmente como embajadores activos del proyecto.

Tras concluir la etapa de nominaciones, se seleccionaron cinco finalistas por categoría, cuyos nombres fueron dados a conocer el pasado 20 de noviembre. En este momento, el proyecto se encuentra en la fase final de votación, de la que surgirá un ganador por cada categoría.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el jueves 29 de enero, en un evento con la participación de medios de comunicación e invitados especiales, con el objetivo de mostrar el impacto del movimiento y fomentar la colaboración entre creadores de contenido locales.

Finalmente, se informó que Golden Hashtag Awards busca consolidarse como una comunidad permanente, promoviendo capacitaciones, colaboraciones y crecimiento colectivo, con la meta de realizar el concurso de manera anual y ampliar su alcance en futuras ediciones.

