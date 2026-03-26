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Impulsan regidores conferencias para fortalecer desarrollo de jóvenes en Juárez

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
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Buscan orientar a familias en temas como redes sociales, acoso y comunicación familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de las comisiones edilicias de Familia y Asistencia Social y de Educación impulsan la realización de conferencias dirigidas a jóvenes y sus familias, con el objetivo de fortalecer su desarrollo integral y mejorar la convivencia en el hogar.

Durante una reunión con representantes de dependencias municipales y organizaciones internacionales, se planteó la implementación de charlas enfocadas en temas clave para la formación de adolescentes.

“Queremos implementar conferencias que ayuden a los padres en la formación de sus hijos”.

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La iniciativa contempla la participación de especialistas y plataformas educativas, quienes abordarán problemáticas actuales como el acoso escolar, el uso responsable de redes sociales y la interacción entre jóvenes.

Asimismo, se prevé incluir contenidos orientados a mejorar la comunicación familiar, con el fin de fortalecer los vínculos entre padres e hijos y prevenir conductas de riesgo.

Las autoridades señalaron que este proyecto surge ante la preocupación por la influencia de contenidos digitales en la juventud, lo que puede impactar su bienestar emocional y social.

En el encuentro participaron regidores, funcionarios municipales y especialistas, quienes analizaron las propuestas para su implementación en distintos espacios de la ciudad.

“Se busca mejorar la calidad de vida de los jóvenes y sus familias”.

Como siguiente paso, se prevé gestionar que estas conferencias se realicen de manera masiva y gratuita, para alcanzar a un mayor número de personas.

Con esta estrategia, el Ayuntamiento busca fortalecer el tejido social mediante acciones preventivas y educativas dirigidas a la juventud juarense.

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