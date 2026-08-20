Impulsan nuevas licenciaturas en actuación y cinematografía en Ciudad Juárez

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El Instituto Superior de Artes Kinemática iniciará clases el 1 de septiembre con programas profesionales en áreas escénicas y audiovisuales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ciudad Juárez contará a partir del próximo ciclo escolar con nuevas opciones de formación profesional en Actuación y Cinematografía, mediante las licenciaturas presentadas por el Instituto Superior de Artes Kinemática.

La institución informó que los programas obtuvieron en diciembre de 2025 los reconocimientos de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría de Educación Pública, lo que permitirá abrir una nueva etapa académica para la formación artística y audiovisual en la región.

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Las clases de la primera generación iniciarán el próximo 1 de septiembre, mientras que la inauguración oficial de esta etapa está programada para el día 7 del mismo mes.

Durante la presentación realizada en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Juárez, el presidente del organismo, Iván Pérez Ruíz, destacó la importancia de que la frontera cuente con una institución que permita profesionalizar a personas interesadas en las artes escénicas y el cine sin necesidad de salir de la región.

Pérez Ruíz señaló que la apertura de estas carreras también representa una oportunidad para fortalecer la imagen de Ciudad Juárez y mostrar al resto del país el talento, la creatividad y las capacidades que existen en la frontera.

El rector del Instituto Superior de Artes Kinemática y productor juarense, Gilberto Mauricio, explicó que el proyecto inició hace siete años con cursos y diplomados enfocados en la formación artística y cinematográfica.

De acuerdo con Mauricio, para esta primera generación se contempla una capacidad de hasta 60 estudiantes entre ambas licenciaturas. Actualmente ya se cuenta con alumnos inscritos, por lo que la institución ofrecerá turnos matutino y vespertino.

Juan Carlos Cortés, director de cine y director académico de Kinemática, consideró que la apertura de estas licenciaturas representa una oportunidad para que Ciudad Juárez fortalezca una visión cinematográfica propia y genere proyectos desde la perspectiva de quienes viven y conocen la frontera.

La actriz Sabine Moussier también resaltó la importancia de que las personas interesadas en desarrollarse profesionalmente en la actuación cuenten con preparación académica y herramientas que les permitan construir una carrera en esta disciplina.

Con estas nuevas opciones educativas, el Instituto Superior de Artes Kinemática busca contribuir al desarrollo de talento local y al fortalecimiento de la industria artística y audiovisual en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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