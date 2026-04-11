Impulsan agricultura inteligente en Juárez con tecnología basada en inteligencia artificial

Publicidad - LB2 -

Proyecto utiliza sensores y herramientas digitales para optimizar el uso del agua en el Valle de Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal impulsa un proyecto de agricultura inteligente en zonas rurales de Ciudad Juárez, mediante el uso de tecnología basada en herramientas como Microsoft Copilot, con el objetivo de optimizar el uso del agua y mejorar la producción agrícola.

La iniciativa, desarrollada a través de la Dirección de Desarrollo Rural, se implementa en regiones como Samalayuca y el Valle de Juárez, donde se busca atender la problemática del acceso limitado al recurso hídrico.

- Publicidad - HP1

Durante la presentación del proyecto, se informó que actualmente se realiza la grabación de un documental internacional, con la participación de especialistas provenientes de Argentina, quienes documentan la aplicación de esta tecnología en condiciones reales del campo juarense.

El sistema utiliza sensores que permiten monitorear en tiempo real las condiciones de los cultivos, incluso en zonas sin conectividad a internet, lo que facilita su implementación en áreas rurales con infraestructura limitada.

La tecnología permite identificar con precisión las zonas que requieren riego y detectar problemas como plagas o estrés hídrico.

Entre los beneficios del proyecto destaca la posibilidad de reducir el desperdicio de agua, así como detectar oportunamente afectaciones en cultivos como calabacita, rábano y cilantro, lo que contribuye a disminuir pérdidas en la producción.

La iniciativa surgió a partir de un hackatón local y fue fortalecida mediante procesos de incubación y capacitación en ciberseguridad, lo que permitió su vinculación con equipos internacionales.

Autoridades municipales señalaron que el proyecto se desarrolla en coordinación con el INIFAP, organismo que validará los resultados en campo, con el fin de evaluar la efectividad de nuevas tecnologías para el aprovechamiento del agua y la sostenibilidad agrícola.

Como parte del documental, el equipo internacional visitará Samalayuca para registrar la implementación del sistema, así como aspectos culturales y turísticos de la región, con el objetivo de proyectar el potencial productivo de Ciudad Juárez a nivel global.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.