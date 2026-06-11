Impulsan acceso al financiamiento para fortalecer a emprendedores y empresas juarenses

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La Primera Expo Financiamiento 2026 reunió a instituciones financieras, organismos empresariales y MIPYMES en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Económico del Municipio inauguró la Primera Expo Financiamiento 2026, un encuentro orientado a acercar alternativas de crédito, asesoría y programas de apoyo a emprendedores, microempresas y negocios establecidos de Ciudad Juárez.

El evento reunió a instituciones financieras, organismos empresariales y representantes del sector productivo con el propósito de generar oportunidades de crecimiento, consolidación y expansión para las empresas locales.

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La directora general de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, señaló que uno de los principales desafíos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas es el acceso al capital, por lo que el Gobierno Municipal busca facilitar herramientas que fortalezcan la competitividad y la generación de empleo.

La funcionaria explicó que la expo fue organizada en coordinación con FIRA, Nacional Financiera y Bancomext, permitiendo que emprendedores y empresarios conozcan en un solo espacio diversas opciones de financiamiento y acompañamiento especializado.

“Esta Expo representa más que un evento; representa una puerta abierta al crecimiento, a la generación de nuevas alianzas y a la construcción de proyectos que seguirán transformando nuestra ciudad”.

Maldonado destacó que el fortalecimiento de las MIPYMES es una de las prioridades de la administración municipal, al considerar que su desarrollo impacta directamente en la economía local y en la creación de oportunidades para las familias juarenses.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Ciudad Juárez, Iván Pérez Ruiz, reconoció la importancia de crear espacios que faciliten la vinculación entre emprendedores e instituciones financieras.

El dirigente empresarial hizo un llamado especial a las y los jóvenes para aprovechar las alternativas de financiamiento disponibles y convertir sus proyectos en iniciativas productivas, aprovechando la asesoría y los mecanismos de apoyo existentes.

“Hoy tienen aquí a las instituciones que pueden ayudar a capitalizar esos sueños. Aprovechen estos espacios para aprender, intercambiar experiencias y encontrar oportunidades”.

La Expo Financiamiento 2026 contó además con la participación de representantes de FIRA, Nafin, Bancomext, CANACINTRA, CANACAR y diversas cámaras empresariales, quienes presentaron programas dirigidos a los sectores comercial, industrial, de servicios y otras actividades productivas de la región.

Las autoridades coincidieron en que ampliar el acceso a información financiera y facilitar esquemas de crédito contribuye al fortalecimiento de las empresas locales, impulsa la competitividad de Ciudad Juárez y favorece la generación de empleos de calidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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