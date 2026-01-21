Movil - LB1A -
    enero 21, 2026 | 16:03
    Impulsa SSPM valores familiares en escuelas como estrategia de prevención social

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Dirección de Prevención Social brindó una plática a padres de familia para fortalecer el tejido social desde el hogar.

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte de las acciones permanentes de proximidad y prevención social, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llevó a cabo una plática dirigida a padres de familia de la Escuela Secundaria Federal 15, con el propósito de fortalecer el tejido social desde el núcleo familiar.

    La actividad fue organizada por la Dirección de Prevención Social, bajo el tema “Los valores como base para la prevención y el bienestar familiar”, en el que especialistas compartieron estrategias para fomentar prácticas cotidianas que refuercen la convivencia y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.

    Durante la charla se destacó la importancia de valores como el respeto, la comunicación, la honestidad, la responsabilidad y la empatía, al considerarlos elementos clave para la construcción de entornos familiares sólidos y funcionales.

    Asimismo, se subrayó que la formación en valores actúa como un factor protector, ya que contribuye a que las y los adolescentes tomen decisiones asertivas y se reduzcan situaciones de riesgo en su entorno.

    Los ponentes señalaron que la seguridad no se construye únicamente con presencia policial, sino también mediante acciones preventivas que comienzan en el hogar, donde una familia cohesionada por valores representa el primer y más importante escudo ante las adversidades.

    La SSPM reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con la ciudadanía, instituciones educativas y actores sociales, a fin de implementar estrategias integrales que prioricen la prevención, promuevan una cultura de paz y legalidad, y fortalezcan la convivencia comunitaria.

