febrero 12, 2026 | 13:15
InicioEstadoJuárez / El Paso

Impulsa Municipio proyecto de composta para fortalecer producción agropecuaria

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Buscan aprovechar residuos orgánicos para generar abono y biofertilizantes en la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Desarrollo Rural sostuvieron una reunión con personal de la dependencia para revisar avances del proyecto de elaboración de composta, orientado a fortalecer la producción agropecuaria en la región.

El director de Desarrollo Rural, Enrique Reyes Córdova, informó a la coordinadora de la Comisión, Mayra Karina Castillo Tapia, y al regidor José Mauricio Padilla, sobre el progreso del plan que contempla el aprovechamiento de residuos orgánicos generados por la Lechería Escobar y el Mercado de Abastos.

El objetivo es transformar estos desechos en insumos agrícolas como abono y biofertilizantes, con el propósito de mejorar la calidad del suelo y reducir el uso de productos químicos en las parcelas.

Reyes Córdova explicó que el proyecto busca consolidar un modelo de compostaje que contribuya a elevar la fertilidad de la tierra, incrementar la retención de humedad y disminuir el impacto ambiental asociado a fertilizantes convencionales.

Para fortalecer el desarrollo técnico del programa, se ha contado con la asesoría de la doctora Ana Córdova, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y especialista en procesos de compostaje, además de coautora del Manual de Compostaje Municipal.

El funcionario destacó que la composta representa un insumo estratégico para el campo juarense, al promover prácticas agrícolas más sustentables y optimizar el aprovechamiento de residuos orgánicos generados en la zona urbana.

REPORTAJE ESPECIAL
