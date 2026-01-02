Impulsa J+ educación ambiental con nueva exhibición sobre el cuidado del agua en La Rodadora

Publicidad - LB2 -

La Junta de Agua y Saneamiento y el museo interactivo inauguraron un espacio permanente para fomentar la cultura del agua entre familias juarenses.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) estableció una colaboración con el museo interactivo La Rodadora para desarrollar exhibiciones permanentes enfocadas en el cuidado y uso responsable del agua, con el objetivo de fortalecer la cultura hídrica entre la población de Ciudad Juárez.

La iniciativa surge ante la ausencia previa de un espacio fijo dedicado a la educación sobre la cultura del agua dentro del museo, lo que motivó a la J+ a impulsar un proyecto orientado a la concientización social sobre el uso adecuado del recurso, el ahorro cotidiano y la correcta separación de desechos.

De acuerdo con lo informado, el nuevo espacio busca generar aprendizaje a través de experiencias interactivas, dirigidas principalmente a niñas, niños y familias, utilizando herramientas tecnológicas y contenidos didácticos que permitan comprender el impacto de las acciones individuales en el entorno urbano.

“Vamos a tener un espacio inmersivo, que nos va a transmitir emociones con una maqueta de Ciudad Juárez, donde a través de cinco tabletas vamos a estar interactuando en tiempo real con la ciudad, y depende de nuestras acciones, si ahorramos agua, si usamos agua de lluvia o nos bañamos en cinco minutos, la ciudad se va a poner verde o gris”, explicó Alejandro Ortega, jefe del Departamento de Cultura del Agua de la J+.

El modelo interactivo plantea escenarios que relacionan el comportamiento cotidiano con el estado ambiental de la ciudad, permitiendo a los visitantes visualizar de manera inmediata las consecuencias del desperdicio o del uso responsable del agua.

La colaboración entre la J+ y La Rodadora forma parte de una estrategia institucional para sensibilizar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que enfrenta la región fronteriza y reforzar la prevención de escenarios críticos de escasez, conocidos como “día cero”.

Estas acciones se enmarcan en los esfuerzos del Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Junta de Agua y Saneamiento, para promover políticas y programas de educación ambiental que impacten de manera directa en la comunidad juarense.

