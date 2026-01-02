Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    enero 2, 2026 | 11:41
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Impulsa J+ educación ambiental con nueva exhibición sobre el cuidado del agua en La Rodadora

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Junta de Agua y Saneamiento y el museo interactivo inauguraron un espacio permanente para fomentar la cultura del agua entre familias juarenses.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (J+) estableció una colaboración con el museo interactivo La Rodadora para desarrollar exhibiciones permanentes enfocadas en el cuidado y uso responsable del agua, con el objetivo de fortalecer la cultura hídrica entre la población de Ciudad Juárez.

    La iniciativa surge ante la ausencia previa de un espacio fijo dedicado a la educación sobre la cultura del agua dentro del museo, lo que motivó a la J+ a impulsar un proyecto orientado a la concientización social sobre el uso adecuado del recurso, el ahorro cotidiano y la correcta separación de desechos.

    - Publicidad - HP1

    De acuerdo con lo informado, el nuevo espacio busca generar aprendizaje a través de experiencias interactivas, dirigidas principalmente a niñas, niños y familias, utilizando herramientas tecnológicas y contenidos didácticos que permitan comprender el impacto de las acciones individuales en el entorno urbano.

    “Vamos a tener un espacio inmersivo, que nos va a transmitir emociones con una maqueta de Ciudad Juárez, donde a través de cinco tabletas vamos a estar interactuando en tiempo real con la ciudad, y depende de nuestras acciones, si ahorramos agua, si usamos agua de lluvia o nos bañamos en cinco minutos, la ciudad se va a poner verde o gris”, explicó Alejandro Ortega, jefe del Departamento de Cultura del Agua de la J+.

    El modelo interactivo plantea escenarios que relacionan el comportamiento cotidiano con el estado ambiental de la ciudad, permitiendo a los visitantes visualizar de manera inmediata las consecuencias del desperdicio o del uso responsable del agua.

    La colaboración entre la J+ y La Rodadora forma parte de una estrategia institucional para sensibilizar a la ciudadanía ante la crisis hídrica que enfrenta la región fronteriza y reforzar la prevención de escenarios críticos de escasez, conocidos como “día cero”.

    Estas acciones se enmarcan en los esfuerzos del Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Junta de Agua y Saneamiento, para promover políticas y programas de educación ambiental que impacten de manera directa en la comunidad juarense.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

    Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Listas levantadas por el CBP alienta presencia de migrantes en El Chamizal

    Por las noches son retirados por las autoridades, sin embargo, por las mañanas regresan...
    Bits

    La Administración Biden busca promover los autos eléctricos y la eficiencia de los combustibles

    El presidente Joe Biden se ha comprometido con proteger el medioambiente. Los fabricantes están...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.