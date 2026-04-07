Impulsa IPACULT capacitación para conservación de monumentos en Ciudad Juárez

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Buscan fortalecer el cuidado del patrimonio cultural mediante formación técnica especializada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) anunció la realización de una capacitación especializada dirigida a personal de distintas dependencias municipales, con el objetivo de fortalecer la conservación y mantenimiento de monumentos en la ciudad.

La iniciativa surge de la colaboración entre el Gobierno Municipal y el sector empresarial, particularmente con propietarios de Centros de Verificación Vehicular, quienes contribuyen para impulsar este tipo de acciones enfocadas en el patrimonio cultural.

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La titular del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó que la capacitación busca generar acciones concretas para preservar espacios históricos, además de reforzar la identidad y el sentido de pertenencia entre la población.

“Cuando se suman voluntades, se generan acciones concretas y positivas para nuestra ciudad”, expresó.

El curso será impartido por la arquitecta y especialista en restauración Alejandra Isabel Gutiérrez de Seda, quien cuenta con formación internacional en esta área, y abordará técnicas adecuadas de limpieza y conservación.

El programa contempla herramientas teóricas y prácticas, con el fin de garantizar intervenciones correctas que no afecten los materiales ni la integridad de los monumentos.

Por su parte, el director de Ecología, César Díaz Gutiérrez, señaló que esta acción responde a la necesidad de atender el deterioro de diversos monumentos en la ciudad, mediante un enfoque técnico y coordinado entre dependencias.

Indicó que la capacitación es fundamental para evitar daños durante los procesos de restauración y asegurar resultados adecuados.

Las autoridades coincidieron en que esta etapa representa un avance en la preservación del patrimonio cultural, al tiempo que promueve una ciudad más ordenada y comprometida con su entorno urbano.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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