Alerta por presencia de fentanilo en drogas de festival en Ciudad de México

Publicidad - LB2 -

Polémico estudio revela presencia de fentanilo en drogas de festival en México

Ciudad de México (ADN/Staff) – El pasado mes de diciembre, se publicó en la revista médica estadounidense Harm Reduction Journal un estudio que ha encendido las alarmas en la Ciudad de México. Titulado “Primer estudio de control de drogas en un festival electrónico y detección de fentanilo en la región central de México”, este trabajo denuncia la presencia extendida de droga adulterada con fentanilo en la capital del país.

Esta sustancia, que es 50 veces más letal que la heroína y 100 veces más que la morfina, ha causado estragos en Estados Unidos en los últimos años, donde se registran alrededor de 150 muertes por sobredosis diarias. Hasta hace poco, el consumo de fentanilo en México se consideraba limitado a los estados norteños como Baja California, Sonora y Sinaloa, y era mencionado principalmente en la agenda pública debido a los reclamos del gobierno de Joe Biden para que el presidente Andrés López Obrador refuerce sus esfuerzos para frenar el trasiego hacia Estados Unidos.

- Publicidad - HP1

Sin embargo, el estudio reveló que esta sustancia ya está presente en las drogas consumidas por los segmentos medios y medios-altos de la Ciudad de México. Realizado por cinco científicos mexicanos, se basó en el análisis de 51 muestras de drogas que personas entre 22 y 48 años habían consumido en un festival de música electrónica realizado en las afueras de la capital en el año 2022. Los resultados fueron sorprendentes: la mitad de las muestras de cocaína dieron positivo por fentanilo, y la misma sustancia altamente letal se encontró en 14 de las 22 muestras de la droga sintética MDMA analizadas.

Esta noticia llega en un momento en el que el gobierno mexicano ha estado incautando cantidades récord de fentanilo y anunciando la destrucción de laboratorios clandestinos dedicados a su producción. El presidente López Obrador incluso ha incluido un proyecto para castigar severamente la producción y consumo de esta sustancia en su paquete de reformas constitucionales anunciado a principios de 2024.

Aunque el alarmismo de los medios mexicanos ha vaticinado que la Ciudad de México podría enfrentar una crisis similar a la de Estados Unidos en términos de muertes por sobredosis de fentanilo, expertos y funcionarios han asegurado que la situación está lejos de ser tan dramática. Sputnik consultó a tres expertos para conocer sus opiniones sobre el estudio y preguntarles sobre la política de drogas que ha implementado el gobierno de López Obrador y qué otras iniciativas podrían ser útiles para combatir la plaga del fentanilo.

Zara Snapp, directora y cofundadora del Instituto RIA, organización mexicana dedicada a diseñar políticas públicas sobre drogas, asegura que, aunque las conclusiones del estudio son correctas, los resultados no son completamente confiables. Explica que para realizar el análisis se utilizaron tiras reactivas que se usan para detectar fentanilo en la orina, y que se mezclaron las drogas con agua, lo que podría explicar los falsos positivos.

Sin embargo, Snapp considera que la situación es preocupante debido a la falta de políticas de reducción de riesgos y daños en México. En su opinión, la alerta que emite este estudio es sobre la capacidad de reacción en festivales ante posibles intoxicaciones con diversos adulterantes.

Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora del Cinvestav y una de las científicas encargadas del estudio, asegura que la intención del trabajo no era probar la presencia de fentanilo en la Ciudad de México, sino alertar sobre la falta de capacidad de reacción en festivales frente a posibles intoxicaciones con diversos adulterantes. Además, señala que los resultados no son representativos debido a que solo se analizaron muestras de una localidad y un evento, y no se sabe dónde se adquirieron las sustancias.

Hugo González Cantú, jefe de servicios de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA), reconoce que sí ha habido un aumento en la mortalidad y en el número de personas que buscan tratamiento por adicción al fentanilo, pero asegura que esta sustancia sigue estando limitada principalmente a los estados norteños. Además, afirma que el gobierno federal y las administraciones locales han reforzado sus acciones para contener la situación y que el estudio que el presidente López Obrador ha ordenado sobre el consumo de fentanilo en México se dará a conocer en mayo.

Aunque la situación es preocupante, González Cantú considera que México nunca llegará a enfrentar una crisis como la que se registra en Estados Unidos, donde la venta legal de opioides para cualquier tipo de dolor ha desencadenado una crisis de salud. A pesar de que México también enfrenta problemas con el consumo de sustancias, como el alcohol, la cocaína y la cannabis, el experto afirma que el aumento en la producción de metanfetamina es preocupante, pero descarta una crisis por fentanilo en México como la de Estados Unidos.

[Con información de Sputnik]

Pie de foto: © AFP 2023 / PATRICK T. FALLON | Una persona sostiene un papel de aluminio mientras fuma fentanilo en Park Avenue tras la despenalización de todas las drogas en el centro de Portland, Oregón, el 23 de enero de 2024.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.