Implementará Seguridad Vial operativo por evento “Spring Break 2026” en avenida Juárez

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Cierre vial se mantendrá desde la mañana del sábado hasta la madrugada del domingo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial anunció la implementación de un operativo especial con motivo del evento “Spring Break 2026”, que se realizará este sábado 28 de marzo en la avenida Juárez.

Como parte de las acciones, se desplegarán 12 policías viales, un mando operativo, cinco patrullas y cuatro motocicletas, con el objetivo de resguardar a los asistentes y mantener el orden en la zona.

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El operativo contempla el cierre de la avenida Juárez desde las 8:00 de la mañana del sábado hasta las 3:00 de la madrugada del domingo, en el tramo comprendido entre las calles Ignacio Mejía y Azucenas.

Asimismo, se informó que el puente internacional Paso del Norte tendrá modificaciones en su circulación habitual, por lo que se recomendó a los automovilistas utilizar rutas alternas para incorporarse a la línea internacional.

“Se hace el exhorto a tomar las precauciones y medidas necesarias para evitar congestionamientos”

Entre las vías sugeridas se encuentran el túnel de la 16 de Septiembre, así como las calles Francisco Villa, Rivas Guillén, David Herrera Jordán, Colón, Manuel Doblado y Azucenas, como parte de un circuito alterno para reducir afectaciones viales.

La corporación llamó a la ciudadanía a planificar sus traslados con anticipación y respetar los señalamientos, con el fin de prevenir incidentes y garantizar una movilidad segura durante el desarrollo del evento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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