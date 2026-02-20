Imparte SSPM taller de PAS a trabajadores de Columbus Industries

Publicidad - LB2 -

Capacitan a 20 colaboradores en técnicas de autoprotección y prevención de riesgos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió un taller de PAS (Prevención, Autoprotección y Seguridad) a trabajadores de la empresa Columbus Industries, ubicada en la colonia Las Américas.

La actividad se desarrolló en las instalaciones situadas sobre la calle Libramiento Aeropuerto y estuvo dirigida a 20 colaboradores de las áreas de producción y administración, quienes participaron en la jornada enfocada en fortalecer su seguridad personal y laboral.

Durante la sesión, el personal municipal compartió técnicas clave de autoprotección y recomendaciones para actuar ante situaciones de riesgo, tanto dentro del entorno de trabajo como en la vida cotidiana, con el objetivo de que los asistentes puedan replicar estas prácticas en beneficio propio y de sus familias.

Asimismo, se abordaron estrategias para identificar conductas sospechosas, reforzar hábitos preventivos y promover la cultura de la denuncia, subrayando la importancia de la corresponsabilidad en la construcción de entornos más seguros.

La capacitación forma parte de la estrategia de proximidad social que mantiene la corporación, mediante la cual se busca ampliar el alcance de los programas preventivos hacia el sector empresarial y productivo de la ciudad.

Con estas acciones, la SSPM fortalece la vinculación con empresas locales, impulsando herramientas preventivas orientadas a reducir riesgos y fomentar una cultura de seguridad integral entre la población trabajadora.

