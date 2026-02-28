Encabeza Pérez Cuéllar Cruzada por Juárez en la colonia La Hacienda

Publicidad - LB2 -

Gobierno Municipal y Federación intervienen el sector con obras, servicios y conformación de comités de paz.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la jornada de la Cruzada por Juárez, Atención a las Causas, Ciudad Juárez por la Paz en la colonia La Hacienda, donde durante dos semanas se desplegaron programas, servicios y acciones de mejoramiento urbano en coordinación con el Gobierno de México.

El alcalde agradeció el respaldo federal y destacó que desde el año pasado se trabaja de manera conjunta en el rescate de espacios públicos con apoyo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), al tiempo que reconoció la participación de empleados municipales y vecinos organizados en comités de paz.

La coordinadora de Estrategia y Análisis para la Prevención Social del Delito y Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno Federal, Arely Zarai Rojas Rivera, explicó que la estrategia Atención a las Causas forma parte del eje uno de la política nacional de seguridad impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y coordinada por la Secretaría de Gobernación. Indicó que en Juárez se han conformado más de 43 comités de paz en distintas colonias.

Como parte de las acciones en La Hacienda y sectores aledaños, la Dirección General de Obras Públicas realizó trabajos de bacheo en avenidas principales, limpieza y rehabilitación en las calles Uva y Limón, reparación de juegos infantiles y pintura de infraestructura urbana. También se aplicaron 580 metros lineales de pintura en eje central y 24 metros cuadrados de línea de frenado.

La Dirección de Limpia reportó el retiro de 214 llantas, más de 18 toneladas de basura, 22 toneladas de tierra de arrastre y 15 toneladas de tiliches, mientras que se encendieron 738 lámparas LED en diversas colonias del sector para mejorar la iluminación pública.

Durante el evento se tomó protesta a los comités de paz de la zona, representados por Victoria Salazar Rosales, quien manifestó la disposición de trabajar de manera coordinada con autoridades y vecinos para fortalecer la convivencia comunitaria.

El alcalde señaló que estas acciones se complementan con otras políticas municipales como la entrega de becas de acceso a la universidad, la rehabilitación de 600 escuelas y el impulso al presupuesto participativo, como parte de una estrategia integral orientada a la transformación urbana y social de la ciudad.

