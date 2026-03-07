Imparte SSPM plática preventiva sobre violencia familiar a integrantes de CANACO

Publicidad - LB2 -

Personal de la DEVIFG ofreció orientación para identificar tipos de violencia y conocer los mecanismos de atención y apoyo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), adscritos a la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (DEVIFG), impartieron una plática preventiva dirigida a socios, personal y estudiantes de la Sección Especializada de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

La actividad se realizó en el área de usos múltiples de la tienda Interceramic, como parte de las acciones previas a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de promover la prevención y detección de la violencia familiar y de género.

La charla fue impartida por la Policía III María del Refugio Acosta Herrera, quien abordó el tema “Tipos de Violencia, Protocolo de Actuación Policial y Mujer Segura”, ofreciendo información sobre las distintas manifestaciones de este tipo de agresiones y los mecanismos de actuación de las autoridades.

Durante la sesión se compartieron herramientas para identificar señales de violencia y facilitar la canalización oportuna de casos a los servicios de atención especializada, como parte de las estrategias preventivas que impulsa la corporación.

La oficial explicó cómo trabaja la SSPM de manera coordinada con diversas instituciones para brindar atención integral a víctimas de violencia familiar y de género.

Asimismo, se dieron a conocer los mecanismos de apoyo que ofrece la DEVIFG a personas que enfrentan este tipo de situaciones, destacando la importancia de denunciar y buscar acompañamiento institucional.

La actividad contó con la asistencia de más de 15 participantes, entre integrantes de CANACO y estudiantes de su sección especializada, quienes recibieron información sobre los servicios y programas disponibles para la atención de estos casos.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal busca fortalecer la colaboración con instituciones y organismos de la ciudad, con el propósito de contribuir a la prevención de la violencia y a la protección de la integridad de las mujeres en Ciudad Juárez.

