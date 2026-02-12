Movil - LB1A -
Imparte Salud Municipal talleres de resolución de conflictos a adolescentes en internado

Participan 40 jóvenes en capacitación sobre prevención de violencia y cultura de la legalidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal impartió talleres de Resolución de Conflictos y Prevención de Violencia contra la Mujer a adolescentes del internado Integración y Formación para Adolescentes “El Camino”, como parte de sus acciones preventivas en el sector juvenil.

La jornada fue coordinada por personal del Centro de Salud Urbano B y reunió a alrededor de 40 jóvenes de entre 14 y 17 años, informó la directora de la dependencia, Daphne Santana Fernández.

El propósito de los talleres es dotar a las y los participantes de herramientas para identificar distintos tipos de conflicto, analizar conductas que influyen en situaciones problemáticas y desarrollar habilidades que permitan resolver diferencias sin recurrir a la violencia.

En el módulo sobre violencia de género, se abordaron las causas y consecuencias de este fenómeno en la adolescencia, con el fin de generar conciencia sobre su impacto y fomentar relaciones basadas en el respeto.

La estrategia busca prevenir conductas antisociales o delictivas desde etapas tempranas, fortaleciendo factores de protección y promoviendo una cultura de la legalidad entre la población juvenil.

El internado “El Camino” opera con un programa especializado dirigido a adolescentes con problemáticas emocionales, ofreciendo acompañamiento y orientación para la construcción de un proyecto de vida.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de intervenciones forman parte de las políticas de prevención social implementadas en la ciudad para atender de manera integral a jóvenes en situación vulnerable.

