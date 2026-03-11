Imparte IMM taller de autodefensa a integrantes de MUCPAZ en CECyTECH 22

Publicidad - LB2 -

Jóvenes recibieron capacitación para identificar riesgos y fortalecer su seguridad personal y colectiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) impartió un taller de defensa personal con perspectiva de género dirigido a integrantes de la Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) conformada en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) plantel 22.

Durante la actividad, las estudiantes recibieron información para identificar señales de riesgo y fortalecer su seguridad, además de desarrollar herramientas físicas, emocionales y sociales orientadas a la autodefensa y al cuidado colectivo.

El taller buscó fortalecer la capacidad de reacción y la confianza de las jóvenes ante posibles situaciones de violencia, así como promover la construcción de entornos seguros dentro y fuera de los espacios educativos.

La capacitación contó con la participación de especialistas en disciplinas de defensa personal, quienes compartieron técnicas básicas y recomendaciones para actuar ante situaciones de riesgo.

Entre las instructoras participantes estuvieron Ixchel Arias, presidenta de la Liga Municipal de Judo; María Paulette Sandoval, presidenta de la Liga Municipal de Lucha Olímpica; y Abigail Sandoval, representante destacada de Jiu-jitsu brasileño en Ciudad Juárez.

El Instituto Municipal de las Mujeres destacó que este tipo de talleres forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer la prevención de la violencia y promover la participación de las jóvenes en iniciativas de construcción de paz dentro de sus comunidades educativas.

