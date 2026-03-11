InicioEstadoJuárez / El Paso

Imparte IMM taller de autodefensa a integrantes de MUCPAZ en CECyTECH 22

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Jóvenes recibieron capacitación para identificar riesgos y fortalecer su seguridad personal y colectiva.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) impartió un taller de defensa personal con perspectiva de género dirigido a integrantes de la Red de Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ) conformada en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) plantel 22.

Durante la actividad, las estudiantes recibieron información para identificar señales de riesgo y fortalecer su seguridad, además de desarrollar herramientas físicas, emocionales y sociales orientadas a la autodefensa y al cuidado colectivo.

- Publicidad - HP1

El taller buscó fortalecer la capacidad de reacción y la confianza de las jóvenes ante posibles situaciones de violencia, así como promover la construcción de entornos seguros dentro y fuera de los espacios educativos.

La capacitación contó con la participación de especialistas en disciplinas de defensa personal, quienes compartieron técnicas básicas y recomendaciones para actuar ante situaciones de riesgo.

Durante la actividad, las jóvenes recibieron herramientas físicas, emocionales y sociales para la autodefensa y el cuidado colectivo.

Entre las instructoras participantes estuvieron Ixchel Arias, presidenta de la Liga Municipal de Judo; María Paulette Sandoval, presidenta de la Liga Municipal de Lucha Olímpica; y Abigail Sandoval, representante destacada de Jiu-jitsu brasileño en Ciudad Juárez.

El Instituto Municipal de las Mujeres destacó que este tipo de talleres forman parte de las acciones dirigidas a fortalecer la prevención de la violencia y promover la participación de las jóvenes en iniciativas de construcción de paz dentro de sus comunidades educativas.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: Cuando el aire enferma y la política se enreda (parte 2)

Con más de 110 mil infecciones respiratorias en lo que va del año, especialistas...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

La Cantera

Anuncian creación del Instituto de Investigación Shriners Children’s en Atlanta

La nueva sede científica se ubicará frente a Georgia Tech y será clave para...
Juárez / El Paso

Llama Cruz Pérez Cuéllar a jubilados municipales a apoyar la transformación de Juárez

Se reúne el Presidente Municipal con integrantes de la Asociación de Jubilados y Pensionados,...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto