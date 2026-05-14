Impactó IPACULT a más de 9 mil personas con actividades culturales en abril

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Festivales, teatro y programas artísticos fortalecieron la participación cultural en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) informó que durante abril más de 9 mil 500 personas participaron en actividades culturales, artísticas y recreativas desarrolladas en distintos espacios de Ciudad Juárez.

De acuerdo con el balance presentado por la dependencia, en total se impactó a 9 mil 524 asistentes mediante festivales, obras de teatro, programas escénicos y eventos comunitarios.

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Entre las actividades con mayor participación destacó el 50 Festival Internacional de Drama Español del Siglo de Oro, considerado uno de los encuentros culturales más representativos de la frontera, el cual reunió a alrededor de mil 900 asistentes.

Asimismo, el instituto participó en las Jornadas por la Paz, estrategia impulsada a nivel nacional para promover entornos escolares seguros y saludables mediante actividades culturales, deportivas y recreativas.

A través de estas acciones, el IPACULT reportó una participación superior a mil 800 personas en diferentes espacios comunitarios y educativos.

Otro de los eventos destacados fue “Grandes Voces de la Canción Ranchera”, espectáculo que registró una asistencia cercana a 900 personas y que estuvo enfocado en promover la música tradicional mexicana y el talento local.

Además, mediante el programa Circo y Teatro, el instituto llevó actividades artísticas y formativas a estudiantes de secundaria, beneficiando a aproximadamente 2 mil 700 jóvenes.

La directora del IPACULT, Ogla Liset Olivas, destacó la importancia de acercar actividades culturales a distintos sectores de la ciudad, particularmente en espacios comunitarios y escuelas.

La funcionaria señaló que estas acciones buscan fortalecer la convivencia, creatividad y participación social mediante el acceso al arte y la cultura.

El IPACULT informó que continuará impulsando programas culturales accesibles para toda la población como parte de las estrategias de integración y desarrollo comunitario en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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