Identifica JMAS diez hundimientos tras lluvias y anuncia reparaciones en Ciudad Juárez

La dependencia señalizó zonas de riesgo en distintos puntos de la ciudad y prevé iniciar trabajos cuando bajen los niveles de agua acumulada.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Juárez informó que identificó y señalizó al menos diez hundimientos en distintos puntos de la ciudad, derivados de las lluvias registradas durante el pasado fin de semana, como medida preventiva para proteger a peatones y automovilistas.

De acuerdo con la dependencia, los hundimientos se localizan en colonias y fraccionamientos del poniente, sur y oriente de la ciudad, entre ellos Infonavit Casas Grandes, Oasis Revolución, Salvárcar, Chaveña, Roma Sur, Las Fuentes, Los Parques y Country Raquet, así como en vialidades de alta circulación como Paseo Triunfo de la República.

La directora de Operación de la JMAS, Paola Moreno, explicó que las reparaciones no han podido iniciar en todos los puntos debido al nivel de agua acumulada, particularmente en zonas donde existen colectores principales de la red sanitaria.

“En el caso de Santiago Troncoso se nos está complicando porque el nivel no ha cedido, es un colector principal y necesitamos que desagüe”, señaló la funcionaria.

Indicó que en los hundimientos localizados dentro de fraccionamientos o vialidades secundarias, los trabajos de intervención comenzarán en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan y se reduzca el nivel del agua.

“En cuanto nos dé oportunidad, ya se estarían atendiendo; hasta que no desagüemos vamos a poder trabajar”, precisó.

La JMAS detalló que una vez concluidas las reparaciones en la infraestructura sanitaria, se mantendrá coordinación con el área de Bacheo para rehabilitar las vialidades afectadas y restablecer la circulación en el menor tiempo posible, conforme a las instrucciones de la dirección ejecutiva del organismo.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hundimiento o situación de riesgo al número 073, especialmente en trayectos habituales hacia centros de trabajo o zonas habitacionales, con el fin de atender oportunamente nuevos reportes derivados de las lluvias.

