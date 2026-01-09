Identifica Fiscalía a mujer hallada sin vida en fosa clandestina en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Fiscalía Especializada de la Mujer identificó a la mujer localizada sin vida el pasado 7 de enero en una fosa clandestina, ubicada en un domicilio de la colonia Praderas del Sol, como Déborah Elizabeth R. M., de 43 años de edad.

De acuerdo con la autoridad ministerial, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, conforme a los resultados de la necropsia practicada por personal forense.

La víctima contaba con reporte de desaparición, luego de haber sido vista por última vez el 21 de diciembre de 2025 en la colonia Granjas de Chapultepec. Ante la falta de información sobre su paradero, sus familiares presentaron el reporte de ausencia el 28 de diciembre del mismo año.

El hallazgo se registró tras un cateo realizado el 7 de enero en un inmueble ubicado en la calle Sol de Montebello número 3105, donde intervinieron agentes del Ministerio Público, peritos forenses y binomios caninos, como parte de las diligencias de investigación.

Durante la inspección del lugar, el cuerpo de la mujer fue localizado sepultado en el patio de la vivienda, lo que derivó en el aseguramiento del inmueble para continuar con las indagatorias correspondientes.

La Fiscalía Especializada de la Mujer informó que la carpeta de investigación continúa en integración, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables del homicidio.

