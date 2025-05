“Fue un mal entendido”: Ángel Zaldívar, jugador de Bravos por incidente en el Puente Libre

Publicidad - LB2 -

El deportista fue multado por un agente vial por meterse a la línea de autos de Juárez a El Paso, Texas, y a través de las redes sociales da su versión de los hechos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Ángel Zaldívar, jugador de Bravos, explicó lo vivido en el cruce de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, por el puente internacional Libre, y a través de su cuenta de Instagram mencionó que se trató de un mal entendido producto de su propia ignorancia.

El centro delantero del equipo local fue multado por un elemento vial al intentar meterse a la línea de autos que van de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, en el puente Libre,

En su cuenta de Instagram, el deportista indicó que son pocas las ocasiones que cruza de esta ciudad a la vecina, y que por lo tanto desconocía donde iniciaba la fila para cruzar a El Paso.

“Llegó un tránsito, me dijo oríllate, yo me orillé y le dije: oficial qué hice, no pues que te metiste, la fila la tenías que agarrar en la glorieta y no sé qué”, contó.

“La verdad yo no sabía, no muchas veces he cruzado, no sabía que la fila era hasta allá”.

El jugador de Bravos señaló que el oficial fue “prepotente”, sin embargo, reconoció que una vez que le extendió la infracción correspondiente, le pidió al servidor público “chance” para meterse y llegar a su cita en El Paso.

“Muy prepotente el oficial y yo diciendo, no bueno, o sea, pues está bien múltame, lo que sea, pero déjame meterme o déjame pasar para poder llegar a mi cita, todavía tenía tiempo”, indicó.

Al final precisó que todo fue un malentendido por su desconocimiento sobre el comportamiento de la las líneas para cruzar a El Paso, Texas.

