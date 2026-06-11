Fortalecen Municipio y Alcohólicos Anónimos acciones para atender el alcoholismo en Juárez

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Regidores y representantes de la organización buscan ampliar el alcance de programas de apoyo y prevención.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana sostuvieron una reunión con representantes de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos A.C., con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y atención dirigidas a personas que enfrentan problemas relacionados con el consumo de alcohol.

El encuentro se realizó en el marco de una junta pública encabezada por el coordinador de la comisión, Alejandro Alberto Jiménez Vargas, acompañado por los regidores José Eduardo Valenzuela Martínez y Gloria Mirazo de la Rosa, así como miembros de la organización de ayuda mutua.

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Durante la reunión se presentaron los programas de recuperación y acompañamiento que ofrece Alcohólicos Anónimos, además de analizar posibles mecanismos de colaboración con el Gobierno Municipal para ampliar su alcance entre la población.

Raúl H., delegado de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos A.C., explicó que el propósito es impulsar acciones conjuntas que permitan brindar apoyo a personas que padecen esta enfermedad y fomentar procesos de recuperación más accesibles.

“La intención es impulsar programas de trabajo conjuntos que permitan dar apoyo a las personas que enfrentan esta enfermedad”.

Los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer las redes de atención y generar estrategias coordinadas para atender una problemática que impacta a personas, familias y comunidades.

El regidor Alejandro Alberto Jiménez Vargas recordó que este año se conmemora el 91 aniversario de Alcohólicos Anónimos, organización que ha acompañado a miles de personas en procesos de recuperación tanto en Ciudad Juárez como en el resto del país.

El edil destacó que la colaboración entre autoridades municipales y asociaciones especializadas puede contribuir a ampliar los apoyos disponibles para quienes buscan superar las adicciones y mejorar su calidad de vida.

“La colaboración entre autoridades municipales y la organización permitirá fortalecer los apoyos dirigidos a quienes requieren ayuda para superar las adicciones”.

En la reunión participaron también representantes de distintas dependencias municipales, entre ellas Salud Municipal, Derechos Humanos, Centros Comunitarios y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, quienes manifestaron disposición para trabajar de manera coordinada con la organización.

Las autoridades señalaron que el objetivo es consolidar vínculos institucionales que faciliten el acceso a información, orientación y programas de recuperación para las personas que enfrentan problemas de alcoholismo en Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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