Fortalecen coordinación con organizaciones religiosas en Ciudad Juárez

Más de 36 movimientos evangélicos participan en el Comité Timón para impulsar acciones sociales y comunitarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Atención a Organizaciones Religiosas del Gobierno Municipal participó en la reunión del Comité Timón, un espacio de coordinación integrado por más de 36 movimientos evangélicos que desarrollan acciones comunitarias en Ciudad Juárez.

El titular de la dependencia, David Medina Rodríguez, explicó que estas organizaciones representan a más de 500 templos en la ciudad, los cuales trabajan de manera conjunta para impulsar proyectos enfocados en la paz, el servicio comunitario y la reconstrucción del tejido social.

Durante el encuentro se analizaron diversos proyectos que se preparan de manera coordinada, entre ellos la organización de la Marcha por Jesús, la pinta de las letras en la Sierra de Juárez y un evento anual de oración que reúne a distintas congregaciones.

“El esfuerzo que realizan es muy importante. Nos da mucho gusto que nos hagan parte de esta mesa y poder sumarnos como Gobierno Municipal a los proyectos que ya están planeando”, señaló el funcionario.

Las reuniones del Comité Timón se realizarán de forma mensual y cuentan con la participación de representantes de diversas denominaciones religiosas, entre ellas la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, Iglesias Bautistas Independientes, Iglesia del Nazareno, Iglesia Adventista, Iglesia Cuadrangular y la Fraternidad Apostólica, entre otras.

Medina Rodríguez destacó que muchas de estas congregaciones realizan una labor social relevante en la comunidad, mediante programas como centros de rehabilitación, albergues y comedores comunitarios dirigidos a población vulnerable.

El funcionario explicó que la vinculación con el Gobierno Municipal permitirá fortalecer la coordinación institucional y ampliar el alcance de estas acciones, con el objetivo de generar mayores beneficios para las familias juarenses y fortalecer el trabajo social que ya realizan estas organizaciones.

