Fortalece Transparencia capacitación de nuevos enlaces en dependencias municipales

Refuerzan conocimientos en acceso a la información y protección de datos personales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Transparencia del Gobierno Municipal continúa con el proceso de capacitación de nuevos enlaces designados en distintas dependencias, como parte de la reactivación de los programas formativos orientados a fortalecer el acceso a la información pública y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.

En este contexto, se llevó a cabo la capacitación del nuevo enlace de transparencia de la Dirección de Educación, con el objetivo de reforzar sus conocimientos en acceso a la información pública, protección de datos personales y carga de obligaciones de transparencia, elementos clave para consolidar una administración educativa más clara y responsable.

El titular de la Coordinación de Transparencia, Fernando Gómez Cid de León, señaló que el fortalecimiento institucional en materia educativa también impacta de manera directa en la rendición de cuentas y la claridad en la gestión pública.

“Cuando se fortalece la educación, también se fortalece la transparencia”, expresó el funcionario al reiterar el compromiso de la dependencia con una gestión ordenada y accesible para la ciudadanía.

Desde el inicio del presente año, la Coordinación reactivó de manera constante las capacitaciones tanto en oficinas centrales como directamente en las áreas que lo requieren, estrategia que busca atender necesidades específicas de cada dependencia municipal.

Como parte de estas acciones, recientemente se brindó capacitación al Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), donde personal especializado acudió a impartir formación en acceso a la información pública y cumplimiento de obligaciones de transparencia, fortaleciendo así una gestión cultural más abierta.

De manera complementaria, personal del IPACULT también ha asistido a las oficinas de la Coordinación de Transparencia para recibir capacitación especializada, con el propósito de reforzar el cumplimiento normativo y garantizar el derecho ciudadano a una administración municipal clara y transparente.

