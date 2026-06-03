InicioEstadoJuárez / El Paso

Fortalece SSPM prevención del acoso escolar entre estudiantes de primaria

Juárez / El Paso

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Más de 70 alumnas y alumnos participaron en pláticas sobre convivencia, respeto y detección de conductas de violencia escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una serie de pláticas informativas sobre acoso escolar a estudiantes de la Escuela Primaria México Lealtad, como parte de las acciones preventivas dirigidas a fortalecer entornos seguros dentro de los planteles educativos.

Las actividades se desarrollaron con distintos grupos escolares y beneficiaron a más de 70 alumnas y alumnos, quienes recibieron orientación sobre las características del acoso escolar, las formas en que puede manifestarse y los mecanismos disponibles para prevenirlo y denunciarlo.

- Publicidad - HP1

Durante las sesiones, personal de la corporación explicó la importancia de identificar oportunamente conductas de violencia entre compañeros y promover relaciones basadas en el respeto y la convivencia pacífica.

Las pláticas incluyeron temas relacionados con la empatía, la inclusión, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de situaciones de violencia dentro y fuera del aula, con el propósito de fortalecer la cultura del respeto entre la comunidad estudiantil.

Asimismo, las y los estudiantes recibieron herramientas para actuar de manera segura ante posibles casos de acoso escolar y para solicitar apoyo a docentes, familiares o autoridades cuando enfrenten situaciones de riesgo.

La Dirección de Prevención Social destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia permanente orientada a fomentar espacios escolares más seguros y libres de violencia.

La SSPM reiteró su compromiso de mantener programas preventivos en escuelas de la ciudad, con el objetivo de contribuir al bienestar de la niñez juarense y fortalecer la construcción de una cultura de paz desde las aulas.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

Polls

Amplía Marco Bonilla ventaja en la interna del PAN

El alcalde de Chihuahua encabeza las preferencias panistas rumbo a la elección de gobernador...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

En la Salud

Adquiere PCE equipo especializado para fortalecer el área de Fisiatría

La institución otorga mensualmente más de 1,000 sesiones de rehabilitación a sus pacientes. Chihuahua, Chih...
Plumas

La educación en México

La pregunta fundamental que tenemos que hacernos en este tema es ¿Quién es el...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto