Fortalece SSPM prevención del acoso escolar entre estudiantes de primaria

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Más de 70 alumnas y alumnos participaron en pláticas sobre convivencia, respeto y detección de conductas de violencia escolar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través de la Dirección de Prevención Social, impartió una serie de pláticas informativas sobre acoso escolar a estudiantes de la Escuela Primaria México Lealtad, como parte de las acciones preventivas dirigidas a fortalecer entornos seguros dentro de los planteles educativos.

Las actividades se desarrollaron con distintos grupos escolares y beneficiaron a más de 70 alumnas y alumnos, quienes recibieron orientación sobre las características del acoso escolar, las formas en que puede manifestarse y los mecanismos disponibles para prevenirlo y denunciarlo.

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Durante las sesiones, personal de la corporación explicó la importancia de identificar oportunamente conductas de violencia entre compañeros y promover relaciones basadas en el respeto y la convivencia pacífica.

Las pláticas incluyeron temas relacionados con la empatía, la inclusión, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de situaciones de violencia dentro y fuera del aula, con el propósito de fortalecer la cultura del respeto entre la comunidad estudiantil.

Asimismo, las y los estudiantes recibieron herramientas para actuar de manera segura ante posibles casos de acoso escolar y para solicitar apoyo a docentes, familiares o autoridades cuando enfrenten situaciones de riesgo.

La Dirección de Prevención Social destacó que este tipo de actividades forman parte de una estrategia permanente orientada a fomentar espacios escolares más seguros y libres de violencia.

La SSPM reiteró su compromiso de mantener programas preventivos en escuelas de la ciudad, con el objetivo de contribuir al bienestar de la niñez juarense y fortalecer la construcción de una cultura de paz desde las aulas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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