Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 18, 2025 | 14:38
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Fortalece SSPM la prevención de la violencia mediante deporte y convivencia escolar

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Actividad con estudiantes de secundaria reforzó mensajes preventivos y la confianza con la policía municipal

    Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte de las acciones de prevención social, la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizó una jornada de integración deportiva y convivencia escolar con estudiantes de la Escuela Secundaria Federal número 15, tras varias semanas de charlas preventivas impartidas en el plantel.

    La actividad tuvo como objetivo reforzar los mensajes abordados previamente en las sesiones informativas, así como fortalecer los lazos de confianza entre la juventud y los elementos de la policía municipal, bajo un enfoque de cercanía y construcción comunitaria.

    - Publicidad - HP1

    Durante la jornada se organizaron partidos deportivos en los que participaron de manera conjunta estudiantes y policías preventivos, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la competencia sana, elementos considerados clave para la convivencia escolar y social.

    Al concluir los encuentros deportivos, se generó un espacio de convivencia y diálogo, en el que las y los jóvenes pudieron expresar inquietudes, compartir experiencias y fortalecer la comunicación directa con las autoridades, en un ambiente de confianza.

    Estas acciones forman parte de la estrategia integral de la SSPM para prevenir y erradicar la violencia, tanto dentro como fuera de los entornos escolares, mediante la prevención social, la participación comunitaria y la proximidad con la ciudadanía.

    La corporación destacó que el deporte y la convivencia escolar son herramientas fundamentales para el desarrollo integral de las juventudes, al contribuir a la cohesión social, la sana convivencia y la construcción de entornos más seguros para estudiantes y comunidades en Ciudad Juárez.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Se reunió Cruz Pérez Cuéllar con el representante de New México Border Authority

    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar recibió en su oficina la visita del director...
    Estado

    Vuelven alumnos del COBACH a clases presenciales

    Mediante video llamadas, actividades en la plataforma Classroom y clases presenciales, desarrolla SEyD la...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.