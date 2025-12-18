Fortalece SSPM la prevención de la violencia mediante deporte y convivencia escolar

Publicidad - LB2 -

Actividad con estudiantes de secundaria reforzó mensajes preventivos y la confianza con la policía municipal

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Como parte de las acciones de prevención social, la Dirección de Prevención Social de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) realizó una jornada de integración deportiva y convivencia escolar con estudiantes de la Escuela Secundaria Federal número 15, tras varias semanas de charlas preventivas impartidas en el plantel.

La actividad tuvo como objetivo reforzar los mensajes abordados previamente en las sesiones informativas, así como fortalecer los lazos de confianza entre la juventud y los elementos de la policía municipal, bajo un enfoque de cercanía y construcción comunitaria.

Durante la jornada se organizaron partidos deportivos en los que participaron de manera conjunta estudiantes y policías preventivos, promoviendo valores como el respeto, el trabajo en equipo y la competencia sana, elementos considerados clave para la convivencia escolar y social.

Al concluir los encuentros deportivos, se generó un espacio de convivencia y diálogo, en el que las y los jóvenes pudieron expresar inquietudes, compartir experiencias y fortalecer la comunicación directa con las autoridades, en un ambiente de confianza.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de la SSPM para prevenir y erradicar la violencia, tanto dentro como fuera de los entornos escolares, mediante la prevención social, la participación comunitaria y la proximidad con la ciudadanía.

La corporación destacó que el deporte y la convivencia escolar son herramientas fundamentales para el desarrollo integral de las juventudes, al contribuir a la cohesión social, la sana convivencia y la construcción de entornos más seguros para estudiantes y comunidades en Ciudad Juárez.

