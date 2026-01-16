Fortalece Oficina de Resiliencia coordinación interinstitucional para bienestar juvenil y desarrollo urbano

Publicidad - LB2 -

Dependencias municipales alinean agendas para impulsar políticas públicas con enfoque social y resiliente.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación de Resiliencia del Gobierno Municipal sostuvo una reunión de trabajo con directivos del Instituto Municipal de la Juventud, con el propósito de revisar y definir acciones conjuntas que se desarrollarán a lo largo del año, enfocadas en el fortalecimiento de las juventudes y la construcción de una ciudad más resiliente y participativa.

La titular de la Coordinación de Resiliencia, Yesenia Hidalgo, explicó que estos encuentros forman parte de una estrategia de colaboración interinstitucional impulsada por la administración municipal, con el objetivo de generar políticas públicas con impacto social y ampliar las oportunidades para las y los jóvenes de Ciudad Juárez.

“Estos encuentros permiten alinear esfuerzos entre dependencias para construir acciones con impacto social y mayores oportunidades para las juventudes”.

Como parte de la misma agenda de trabajo, la Coordinación de Resiliencia también sostuvo una reunión con la directora general de Desarrollo Urbano, Claudia Morales, quien acudió acompañada de su equipo, para compartir y articular las acciones en materia de planeación y desarrollo urbano con enfoque resiliente.

Durante este acercamiento se abordó la necesidad de integrar criterios de resiliencia en los procesos de planeación urbana, con el fin de promover un crecimiento ordenado de la ciudad, alineado a las necesidades sociales y a la sostenibilidad del entorno urbano.

La funcionaria destacó que la coordinación entre áreas municipales permite optimizar recursos y evitar duplicidades, además de fortalecer la implementación de proyectos que incidan de manera directa en el bienestar social y la participación ciudadana.

Finalmente, Hidalgo refrendó el compromiso de la Coordinación de Resiliencia de mantener un trabajo transversal con las distintas dependencias del Gobierno Municipal, a fin de que cada acción emprendida tenga un impacto positivo tanto en la sociedad como en el desarrollo urbano de Ciudad Juárez.

