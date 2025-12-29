Fortalece Municipio acciones para atender y prevenir la violencia de género en Juárez

Publicidad - LB2 -

El IMM refuerza apoyo a mujeres y estrategias de concientización dirigidas también a hombres.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, destacó el trabajo que realiza el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) en materia de atención y prevención de la violencia de género, al señalar que se trata de una problemática compleja, profundamente arraigada en factores culturales.

El alcalde reconoció que la violencia contra las mujeres resulta difícil de medir, debido a que durante años ha sido normalizada en distintos ámbitos sociales, lo que limita su denuncia y visibilización.

“La violencia de género contra las mujeres es muy difícil de medir porque es un tema culturalmente muy arraigado”, expresó.

- Publicidad - HP1

Pérez Cuéllar subrayó que el Gobierno Municipal brinda apoyo integral a las mujeres víctimas de violencia, que incluye desde acompañamiento institucional hasta espacios seguros de resguardo, donde pueden permanecer junto con sus hijas e hijos cuando su integridad está en riesgo.

En ese contexto, señaló que la estrategia municipal no se limita a la atención de las víctimas, sino que también busca generar conciencia entre los hombres, con el objetivo de erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres.

“Estamos tratando de concientizar también a los hombres para que entendamos que no se debe ejercer ningún tipo de violencia contra las mujeres”, manifestó.

El Presidente Municipal indicó que el fortalecimiento de estas acciones ha tenido efectos positivos, ya que un mayor trabajo institucional puede derivar en un incremento en las denuncias, lo cual, dijo, no debe interpretarse de manera negativa, sino como un reflejo de mayor confianza y empoderamiento de las mujeres.

Agregó que cuando más mujeres se animan a denunciar, se avanza en la visibilización del problema y en la construcción de mecanismos de protección más efectivos, lo que contribuye a una atención más oportuna y a la prevención de futuros casos de violencia.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.