Fortalece JMAS suministro gratuito de agua en la zona de Los Kilómetros

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Instalan casetas de ósmosis que abastecen hasta 400 garrafones diarios para familias del sector.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) reforzó el suministro de agua potable en la zona de Los Kilómetros, mediante la operación de casetas de ósmosis que brindan acceso gratuito a las familias del sector.

Como parte de estas acciones, se han instalado seis puntos de abastecimiento que distribuyen diariamente entre 350 y 400 garrafones, permitiendo a cada familia llenar hasta tres recipientes sin costo.

“Cada familia puede llenar hasta tres garrafones sin costo, apoyo que se complementa con el suministro mediante pipas”.

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El organismo informó que este esquema se complementa con el envío de pipas, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas de consumo en una zona que históricamente ha enfrentado limitaciones en el acceso al agua.

Durante recorridos en el área, usuarios del servicio destacaron el impacto del programa en su economía familiar y en la disponibilidad del recurso.

“La verdad está muy bien, porque pues como no hay agua, nos evita comprar; además está cerca”.

Las casetas de ósmosis operan de manera permanente y representan una alternativa accesible para habitantes que no cuentan con infraestructura hidráulica suficiente, especialmente en comunidades alejadas de la mancha urbana.

La JMAS indicó que estas acciones forman parte de una estrategia para acercar servicios básicos a sectores vulnerables, priorizando soluciones inmediatas mientras se avanza en proyectos de infraestructura.

Con este programa, el organismo busca garantizar el acceso al agua potable en condiciones equitativas, particularmente en zonas con rezago en servicios públicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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