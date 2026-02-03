Fortalece Ciudad Juárez su posicionamiento internacional en FITUR 2026

Publicidad - LB2 -

La frontera promovió su oferta turística y cultural en Madrid, en el marco de la designación de México como País Invitado.

Ciudad de México (ADN/Staff) – Ciudad Juárez fortaleció su proyección internacional al participar en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, celebrada en el recinto de IFEMA Madrid, en coordinación con la delegación del Estado de Chihuahua, en una edición marcada por la designación de México como País Invitado.

La representación juarense fue encabezada por el director de Turismo del Gobierno Municipal, Francisco Moreno Villafuerte, acompañado por representantes del sector hotelero, empresarial y de promoción turística, conformando una delegación plural que reflejó la cadena de valor de la industria turística fronteriza.

Durante el encuentro, Ciudad Juárez presentó una propuesta integral orientada al mercado internacional, basada en experiencias auténticas, productos diferenciados y una oferta competitiva, destacando como principales atractivos el Museo Juan Gabriel, las Dunas de Samalayuca como destino de turismo de naturaleza y aventura, así como su infraestructura hotelera y de servicios turísticos.

Asimismo, se impulsó una agenda de eventos deportivos, culturales y de identidad local como herramientas estratégicas para el turismo de experiencias y el desarrollo económico regional, entre ellos el Festival Internacional del Tequila y el Mariachi, la Semana Cultural Juárez Juan Gabrielísimo, el Maratón Internacional de Ciudad Juárez y la Carrera Chupacabras.

En el marco de FITUR, la delegación sostuvo reuniones con operadores turísticos, mayoristas, agencias de viajes, inversionistas y representantes institucionales, con el objetivo de generar alianzas, ampliar la comercialización del destino y fortalecer su presencia en mercados europeos, latinoamericanos y norteamericanos.

La participación de México como País Invitado permitió potenciar la visibilidad internacional del país, destacando su riqueza cultural, natural y urbana, contexto en el que Ciudad Juárez contribuyó a proyectar la imagen de Chihuahua y del norte de México como regiones con alto potencial turístico.

FITUR es considerado uno de los principales puntos de encuentro del sector turístico global, al concentrar a miles de empresas, destinos y tomadores de decisión, lo que lo convierte en una plataforma estratégica para la promoción, la inversión y la generación de negocios.

Con su presencia en FITUR 2026, Ciudad Juárez reafirmó su papel como destino estratégico binacional, puerta de entrada al norte del país y nodo clave del Borderplex, consolidando una visión de desarrollo turístico sostenible, coordinado y de largo plazo entre el sector público y privado.

