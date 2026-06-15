Interviene Municipio camellón central de la calle Yepómera con labores de mantenimiento

Publicidad - LB2 -

Realizan limpieza, poda y retiro de residuos en uno de los principales corredores del suroriente de Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Parques y Jardines efectuó trabajos de limpieza y mantenimiento en el camellón central de la calle Yepómera, en el tramo comprendido entre las calles Lucero y Eduardo Barbachano, como parte de las acciones permanentes para mejorar la imagen urbana de la ciudad.

Las labores fueron realizadas por cuadrillas de la dependencia municipal, que llevaron a cabo la recolección de basura y residuos acumulados, además del corte de hierba para conservar el espacio en mejores condiciones para peatones y automovilistas.

- Publicidad - HP1

Los trabajos también incluyeron el retiro del material generado durante las tareas de mantenimiento, con el objetivo de evitar acumulaciones de desechos y mantener limpio el corredor vial.

El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón Saldaña, informó que estas acciones forman parte del programa permanente de atención a áreas verdes y espacios públicos que se desarrolla en distintos sectores de Ciudad Juárez.

Además de la limpieza general, las cuadrillas realizaron poda formativa de árboles, una intervención orientada a favorecer el crecimiento adecuado de las especies y mejorar su estado físico y estético.

La poda también contribuye a reforzar la seguridad en la zona al reducir riesgos para peatones y conductores que diariamente circulan por este sector del suroriente de la ciudad.

Las autoridades municipales señalaron que el mantenimiento constante de camellones, parques y áreas verdes forma parte de la estrategia para ofrecer espacios públicos más seguros, ordenados y agradables para la comunidad.

Con estas acciones, la Dirección de Parques y Jardines busca conservar en mejores condiciones la infraestructura verde urbana y fortalecer la imagen de las vialidades principales de Ciudad Juárez.

El programa de mantenimiento continuará desarrollándose en diferentes puntos de la ciudad conforme a las necesidades detectadas por la dependencia y los reportes ciudadanos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.