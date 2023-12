Felicita regidora del PAN al alcalde por incorporación de Javier Corral al equipo de Sheinbaum

Publicidad - LB2 -

Ante el comentario de la edil, y a pregunta de los reporteros, Pérez Cuéllar contestó: “Ya saben lo que pienso sobre Javier Corral, y como no hay nada bueno, me abstengo de cualquier comentario”.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Arturo Hernández) .- La regidora del PAN, Alma Edith Arredondo, felicitó al alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, por la incorporación de Javier Corral al equipo de Claudia Sheinbaum, precandidata a la presidencia de la república por Morena.

Momentos antes de iniciar la conferencia semanal del alcalde, la regidora panista Alma Edith Arredondo, que participó en la conferencia semanera, en tono de broma y frente a los reporteros, felicitó al Presidente Municipal por la incorporación de Corral a la Cuarta Transformación.

Al respecto, Pérez Cuéllar, señaló que no tiene nada bueno que decir sobre la incorporación de Javier Corral a la Cuarta Transformación.

“Ya saben todo lo que pienso sobre Corral”, dijo.

“Estuve pensando ayer y por ahí me encontré algo que ya había escuchado hace mucho que cuando no tengas algo bueno que decir sobre algo mejor no digas nada. Esa sería mi respuesta, no tengo nada bueno que decir sobre la integración de Corral entonces no hay nada de comentarios“, manifestó y dio por concluido el tema.

Las diferencias de Cruz Pérez Cuellar con Javier Corral, son públicas, e incluso, hay una demanda en la Fiscalía de parte del primer edil local en contra del ex gobernador de nuestra entidad.

