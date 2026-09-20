Fallece Jaime Enríquez Ordóñez, exdirector de Vialidad y padre de Rubí Enríquez

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El exfuncionario estatal falleció este domingo; dirigentes políticos y personas cercanas a la familia expresaron sus condolencias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Jaime Enríquez Ordóñez, exdirector de Vialidad y Tránsito en Chihuahua y padre de Rubí Enríquez, falleció este domingo 20 de septiembre, de acuerdo con información difundida por familiares y actores políticos.

Enríquez Ordóñez fue también suegro de Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez con licencia, por lo que distintos integrantes de la vida pública de Chihuahua comenzaron a expresar mensajes de solidaridad hacia la familia tras conocerse el deceso.

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Hugo González, presidente del Consejo Estatal de Morena Chihuahua, manifestó públicamente sus condolencias a Rubí Enríquez, Cruz Pérez Cuéllar y demás familiares, además de desearles fortaleza ante la pérdida.

“Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Don Jaime Enríquez Ordóñez”, expresó el dirigente estatal.

Jaime Enríquez tuvo una trayectoria vinculada con el servicio público en Chihuahua y se desempeñó como director de Vialidad y Tránsito durante la administración estatal encabezada por César Duarte.

La noticia comenzó a circular durante la tarde de este domingo y generó distintas expresiones de condolencia entre personas que coincidieron con el exfuncionario a lo largo de su trayectoria pública.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la causa de su fallecimiento, ni se han dado a conocer detalles adicionales sobre los servicios funerarios.

Familiares, amistades y actores políticos continuaron difundiendo mensajes de solidaridad hacia Rubí Enríquez y sus allegados tras confirmarse el fallecimiento.