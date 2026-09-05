Llevan Rubí Enríquez y Cruz Pérez Cuéllar jornada dental a Chihuahua capital

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Jornadas de salud bucal ofrecen prótesis dentales y apoyo a familias para recuperar confianza y calidad de vida

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Rubí Enríquez, expresidenta del DIF de Ciudad Juárez, y Cruz Pérez Cuéllar encabezaron en la capital del estado la jornada de salud bucal “Sonrisas a Plenitud”, orientada a apoyar a personas que requieren atención dental y prótesis.

La actividad se realizó con el respaldo del Club Rotario de Juárez, como parte de un esfuerzo de atención social dirigido a mejorar la calidad de vida de familias chihuahuenses mediante servicios de salud bucal.

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Durante la jornada, Enríquez agradeció la participación de las personas voluntarias y destacó la importancia de sumar esfuerzos entre sociedad civil y actores públicos para atender necesidades que impactan directamente en la vida cotidiana de la población.

“Los actos que nacen del corazón dejan una huella para siempre”, afirmó Rubí Enríquez.

Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez y aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, reconoció también la labor del Club Rotario y de quienes participaron en la jornada, al señalar que este tipo de acciones contribuyen a recuperar la confianza de las personas beneficiarias.

“Tenemos el compromiso de seguir trabajando en equipo para engrandecer a todo el estado de Chihuahua”, señaló Cruz Pérez Cuéllar.

Antonio Castillo, presidente del Club Rotario Juárez Siglo XXI, pidió a las personas beneficiarias aprovechar las prótesis dentales entregadas y utilizarlas con confianza, al subrayar que el propósito central de estas jornadas es que las personas puedan volver a sonreír.

Entre las beneficiarias se encontraba Doña Lety, quien agradeció el impulso de este tipo de actividades en las colonias, al considerar que la atención recibida representa no solo un apoyo en materia de salud, sino una oportunidad para recuperar seguridad, bienestar y alegría.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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