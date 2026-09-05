Respalda fracción de Morena trabajo de Ortiz Orpinel en Juárez

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La bancada morenista afirmó que continuará coadyuvando con el Gobierno Municipal para dar continuidad al proyecto

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La coordinadora de la bancada de Morena en el Ayuntamiento, María Dolores Adame Alvarado, afirmó que la fracción edilicia continuará coadyuvando con el presidente municipal Héctor Rafael Ortiz Orpinel para que las acciones de gobierno mantengan un impacto positivo en la ciudadanía.

Durante su posicionamiento, la regidora señaló que el trabajo conjunto dentro del Ayuntamiento debe mantenerse como una prioridad, bajo el objetivo de atender las necesidades de las familias juarenses y dar continuidad a los programas y proyectos municipales.

“Seguiremos trabajando en equipo, porque el principal interés para nosotros es el pueblo de Juárez”.

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Adame Alvarado reconoció que la administración municipal ha enfrentado retos importantes, pero sostuvo que la confianza de la ciudadanía se ha fortalecido mediante la presencia del Gobierno Municipal en las colonias y la entrega de resultados tangibles.

La edil indicó que, tras revisar el desempeño de la administración, reconoce avances en distintos rubros que han generado beneficios para la comunidad juarense.

Entre las áreas destacadas, mencionó obra pública, deporte, cultura, educación, desarrollo urbano y seguridad, al considerar que forman parte de una agenda de gobierno orientada a mejorar las condiciones de vida en la ciudad.

La coordinadora morenista sostuvo que Ortiz Orpinel ha dado seguimiento a los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, con acciones encaminadas a consolidar el proyecto de gobierno iniciado en la administración.

También afirmó que la fracción de Morena continuará trabajando de la mano del Ejecutivo municipal para fortalecer la continuidad del proyecto, especialmente en aquellas acciones vinculadas con la atención social y el desarrollo comunitario.

Adame Alvarado resaltó que esta agenda coloca en el centro la dignidad, los derechos y la participación de las personas mayores, así como de quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad.

La regidora señaló que el compromiso de la bancada morenista será mantener el acompañamiento institucional y contribuir desde el Cabildo a que las políticas públicas lleguen a más sectores de la población juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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