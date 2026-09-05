Devela Bonilla monumento a Francisco Barrio en Circuito Universitario

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El alcalde reconoció el legado democrático del exgobernador y su vínculo con la formación de nuevas generaciones en Chihuahua

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla encabezó la develación del monumento dedicado al exgobernador Francisco Barrio Terrazas, en el Circuito Universitario, espacio que también llevará su nombre en reconocimiento a su trayectoria pública y legado democrático.

Durante el acto, Bonilla estuvo acompañado por Hortensia Olivas de Barrio, familiares, amistades, nietos del exmandatario y autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en una ceremonia orientada a recordar la contribución de Barrio a la vida política del estado.

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El alcalde señaló que honrar a quienes hicieron historia no implica únicamente recordar su trayectoria, sino mantener vigentes los principios que los llevaron a participar en la vida pública y servir a Chihuahua.

“Francisco Barrio entendió que Chihuahua podía cambiar y decidió ser parte de ese cambio”.

Bonilla recordó que Barrio Terrazas fue protagonista de una etapa de transformación democrática en Chihuahua y México, en un contexto marcado por dificultades económicas, represión política y devaluaciones, pero también por una creciente organización ciudadana en defensa del voto.

El edil destacó que aquella generación abrió camino a una vida democrática que hoy permite a la ciudadanía exigir gobiernos más responsables, transparentes y cercanos, así como instituciones sujetas a mayor escrutinio público.

También subrayó el vínculo de Francisco Barrio con la Universidad Autónoma de Chihuahua, institución de la que fue alumno y maestro, además de recordar que durante su administración estatal se impulsó la adquisición de terrenos y la inversión inicial para el desarrollo de lo que posteriormente se consolidó como Ciudad Universitaria.

Bonilla afirmó que ese proyecto ha representado oportunidades para miles de jóvenes durante décadas, por lo que el homenaje en el Circuito Universitario también reconoce la relación entre educación, servicio público y construcción de futuro.

Hortensia Olivas de Barrio recordó a su esposo como servidor público, hombre de familia, amigo y ciudadano comprometido con sus ideales. Señaló que Francisco Barrio llegó a la política preocupado por la situación del país y convencido de que existía una forma distinta de gobernar.

“Para él, el gobierno tenía un sentido muy sencillo: el de servir”.

Durante su mensaje, también compartió la faceta personal del exgobernador, a quien describió como un hombre alegre, sencillo, libre de rencores y cercano a su familia, con quien compartió 55 años de vida.

El rector de la UACH, Luis Rivera Campos, destacó que el homenaje reconoce no sólo la trayectoria de Francisco Barrio como gobernador, sino también el ejemplo y temple que dejó a las nuevas generaciones de universitarios.

En el evento participó además el escultor responsable del monumento, quien recordó su relación con Barrio desde la campaña de 1983 en Ciudad Juárez y destacó el carácter disruptivo que tuvo su llegada a la política como primer alcalde de oposición emanado del PAN en esa ciudad.

Con la develación del monumento, el Gobierno Municipal reconoció la historia democrática de Chihuahua, la participación ciudadana y el papel de figuras públicas que contribuyeron a abrir espacios de alternancia y exigencia institucional en el estado.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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