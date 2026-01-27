Extiende Municipio Puntos Limpios a tu Colonia para recibir tiliches

Publicidad - LB2 -

El programa se mantuvo activo este martes y podría ampliarse al miércoles ante la alta participación ciudadana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El programa Puntos Limpios a tu Colonia fue extendido hasta este martes 27 de enero y podría ampliarse un día más, con el objetivo de que un mayor número de juarenses pueda deshacerse de tiliches y residuos voluminosos, informó el director de Limpia del Municipio, Gibran Solís Kanahan.

El funcionario explicó que, aunque estos espacios operan regularmente de viernes a lunes, se detectó que la ciudadanía continuó utilizando los contenedores, por lo que se determinó mantenerlos activos de manera extraordinaria durante la jornada de este martes.

Solís Kanahan detalló que, debido al pronóstico climático emitido por Protección Civil, en esta ocasión se colocaron únicamente tres contenedores, priorizando la capacidad operativa y los tiempos de respuesta del personal de la dependencia.

Asimismo, señaló que durante el sábado y la mañana del domingo se registró una menor acumulación de desechos en comparación con otros fines de semana, situación atribuida a la contingencia climática que se presentó en la ciudad.

“Aunque los Puntos Limpios funcionan de viernes a lunes, la gente siguió utilizándolos, por eso decidimos dejarlos activos este martes”, explicó el titular de Limpia.

El director recordó que el programa es permanente por instrucción del presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por lo que cada fin de semana se instalan cuatro Puntos Limpios en distintos sectores de Ciudad Juárez, como parte de la estrategia para mejorar la limpieza urbana y prevenir la acumulación de basura en la vía pública.

