Exhortará Cabildo eliminar exención del predial a bienes de dominio público

Publicidad - LB2 -

Buscan fortalecer finanzas municipales y avanzar en mayor equidad fiscal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – El Ayuntamiento de Ciudad Juárez acordó exhortar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y al Congreso del Estado de Chihuahua para que analicen y, en su caso, aprueben reformas constitucionales orientadas a eliminar la exención del pago del Impuesto Predial a los bienes de dominio público pertenecientes a la Federación y a las entidades federativas.

La regidora Gloria Rocío Mirazo De la Rosa, coordinadora de la Comisión de Planeación del Desarrollo Municipal, explicó que actualmente existen inmuebles de carácter público que no cubren el impuesto predial, a pesar de que reciben servicios municipales, lo que genera una carga financiera para el municipio.

- Publicidad - HP1

La edil señaló que estos ingresos no percibidos limitan la capacidad del Gobierno Municipal para atender las necesidades de la ciudadanía y para ejecutar obras y proyectos de desarrollo urbano, particularmente en ciudades con alta demanda de servicios como Ciudad Juárez.

Subrayó que para el municipio este tema resulta especialmente relevante, ya que cada recurso que deja de ingresar impacta directamente en la capacidad de inversión pública, afectando áreas como infraestructura, servicios básicos y mantenimiento urbano.

Finalmente, la regidora hizo un llamado a avanzar hacia un esquema más justo y equitativo de contribución fiscal, que permita fortalecer a los municipios y mejorar las condiciones de vida de la población, sin privilegios fiscales que debiliten las finanzas locales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.