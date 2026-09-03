Exhortan a prevenir violencia digital desde el ámbito municipal en Juárez

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Especialista planteó crear protocolos, una plataforma de atención y un observatorio municipal para atender agresiones en línea.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género presentó la ponencia “Violencia digital en México y Colombia. Análisis Técnico y Jurídico”, con el objetivo de fortalecer la prevención y atención de agresiones cometidas en entornos digitales.

La exposición estuvo a cargo de Nazly Borrero Vázquez, doctora en Seguridad Informática y Gobernanza Digital, quien explicó que la violencia digital puede afectar a niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres y personas de la comunidad LGBTIQ+.

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La especialista señaló que este tipo de agresiones pueden presentarse en escuelas, centros de trabajo, redes sociales, videojuegos y relaciones de pareja, incluso después de que un vínculo sentimental ha concluido.

Borrero Vázquez advirtió que niñas, niños y adolescentes enfrentan mayor vulnerabilidad en internet, debido a que pueden carecer de herramientas para identificar amenazas, manipulación, acoso o conductas de riesgo.

En ese contexto, llamó a madres y padres de familia a mantenerse atentos a los contenidos que consumen sus hijos, los influencers que siguen y las personas con quienes interactúan en plataformas digitales.

También recomendó utilizar controles parentales, establecer límites y mantener comunicación abierta con niñas, niños y adolescentes, para que puedan expresar cualquier situación que les genere temor, incomodidad o sospecha.

La ponente explicó que las agresiones digitales pueden ir desde comentarios ofensivos y acoso ocasional, hasta difusión de información personal, suplantación de identidad, extorsión, amenazas, grooming, violencia sexual digital y situaciones de riesgo suicida.

“La atención debe ser integral, especialmente cuando las víctimas son menores de edad”, planteó Borrero Vázquez durante su exposición.

Para fortalecer una posible denuncia, recomendó preservar evidencias antes de confrontar al agresor, mediante capturas de pantalla, URL, identificación de perfiles, metadatos y un registro cronológico de los hechos.

La especialista planteó la necesidad de crear protocolos municipales de atención, que permitan recibir, clasificar y canalizar denuncias conforme al nivel de riesgo y al tipo de agresión digital reportada.

Indicó que la atención debe incluir orientación jurídica, acompañamiento para la denuncia, apoyo psicológico, contención emocional y evaluación de riesgos, además de la intervención de dependencias como el DIF Municipal y el SIPINNA.

Como parte de las propuestas, Borrero Vázquez planteó la creación de un Observatorio Municipal de Violencia Digital para generar estadísticas, monitorear tendencias y evaluar políticas públicas relacionadas con la prevención y atención de estas conductas.

También propuso desarrollar una plataforma digital de atención que permita presentar denuncias en línea, contar con un chat seguro, canalización automática, seguimiento de casos y generación de estadísticas en tiempo real.

La regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión Edilicia de la Mujer y Equidad de Género, destacó la importancia de abordar la violencia digital desde el ámbito municipal, al considerar que puede afectar a personas de todas las edades.

Mendoza Rodríguez señaló que conocer las distintas manifestaciones de este fenómeno resulta necesario para prevenirlo, atenderlo y combatirlo mediante acciones institucionales coordinadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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