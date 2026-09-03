Alista IMDEJ edición 57 de la Carrera Internacional de la Amistad

Publicidad - LB2 -

El evento reunirá categorías infantiles, recreativa y competitiva, con bolsa de 360 mil pesos y rifa de motocicletas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez informó que se encuentra todo listo para la edición 57 de la Carrera Internacional de la Amistad 2026, uno de los eventos atléticos con mayor tradición en la frontera.

La competencia se realizará los días 5 y 6 de septiembre, con actividades infantiles, recreativas y competitivas, en las que se espera la participación de más de 10 mil corredores.

- Publicidad - HP1

La edición de este año contempla una bolsa de premiación de 360 mil pesos, además de la rifa de cuatro motocicletas de reciente modelo entre las y los participantes.

El programa iniciará el sábado 5 de septiembre a las 7:00 de la mañana con las carreras infantiles en el Parque Extremo, donde también se realizará la entrega de kits para quienes participen en las distintas modalidades.

Para el domingo 6 de septiembre, también a las 7:00 de la mañana, se dará el banderazo de salida general para las distancias recreativa de 4.5 kilómetros y competitiva de 10 kilómetros.

El IMDEJ informó que para registrarse es indispensable presentar la Clave Única de Registro de Población, identificación oficial vigente con fotografía y, en caso de las modalidades con costo, tarjeta de crédito o débito, debido a que únicamente se aceptarán pagos electrónicos.

Las personas que ya cuenten con número de circuito y chip de etapas anteriores deberán presentarlos al momento del registro, conforme a los lineamientos establecidos por la organización.

El registro puede realizarse en línea, mediante la plataforma habilitada para la Carrera de la Amistad 2026, o de manera presencial en las oficinas del Estadio 20 de Noviembre, de lunes a viernes, en horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El proceso de inscripción consiste en elegir la modalidad, llenar el formulario con datos personales, seleccionar la categoría por edad, realizar el pago correspondiente y recoger el kit el sábado 5 de septiembre.

La dependencia municipal indicó que se tienen preparadas playeras conmemorativas para las primeras 2 mil personas que recojan su paquete recreativo, así como 3 mil kits especiales para quienes participen en la prueba competitiva.

La Carrera Internacional de la Amistad forma parte de las actividades deportivas del Sport Fest 2026 y se mantiene como uno de los eventos pedestres más representativos de Ciudad Juárez.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.