InicioEstadoBorderplex

Entrega Desarrollo Social impermeabilizante a 200 familias en módulo Torres

Borderplex

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El apoyo busca mejorar las condiciones de vivienda y proteger los hogares ante las condiciones climáticas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social entregó material para impermeabilización a 200 familias en el módulo Torres, como parte de los apoyos que impulsa el Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de vivienda en distintos sectores de la ciudad.

Las familias beneficiarias recibieron los insumos necesarios para realizar trabajos de impermeabilización en sus hogares, con el objetivo de proteger techos y estructuras ante lluvias y otras condiciones climáticas.

- Publicidad - HP1

El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que este tipo de apoyos atienden necesidades concretas de las familias juarenses, especialmente de aquellas que requieren respaldo para conservar y mejorar su patrimonio.

La entrega se realizó este jueves en el módulo Torres de la dependencia, donde personal municipal atendió a las personas beneficiarias y coordinó la distribución del material.

De acuerdo con la dependencia, estos programas forman parte de una estrategia de atención directa a la ciudadanía, mediante la cual se acercan apoyos a sectores con necesidades habitacionales.

Desarrollo Social mantiene recorridos y atención en diferentes zonas de Ciudad Juárez, con el propósito de identificar requerimientos de las familias y canalizar apoyos conforme a la disponibilidad de los programas municipales.

Vallejo Quintana destacó que la intención del Gobierno Municipal es contribuir a que más hogares cuenten con condiciones adecuadas, principalmente en temporadas en las que la humedad y las lluvias pueden afectar las viviendas.

La Dirección General de Desarrollo Social indicó que continuará trabajando de manera cercana con la comunidad para impulsar programas que respondan a necesidades básicas de las familias juarenses.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

En la Salud

Avalan vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años en EE. UU.

La Administración de Alimentos y Medicamentos no está obligada a seguir la recomendación del...
Borderplex

Fomenta SSPM la participación juvenil con foro “Perspectiva de Juventud: El Futuro es Hoy”

Más de 100 estudiantes participaron en actividades de reflexión y diálogo sobre seguridad, comunidad...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto