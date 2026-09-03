Entrega Desarrollo Social impermeabilizante a 200 familias en módulo Torres

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El apoyo busca mejorar las condiciones de vivienda y proteger los hogares ante las condiciones climáticas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Desarrollo Social entregó material para impermeabilización a 200 familias en el módulo Torres, como parte de los apoyos que impulsa el Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de vivienda en distintos sectores de la ciudad.

Las familias beneficiarias recibieron los insumos necesarios para realizar trabajos de impermeabilización en sus hogares, con el objetivo de proteger techos y estructuras ante lluvias y otras condiciones climáticas.

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El director general de Desarrollo Social, Hugo Alberto Vallejo Quintana, señaló que este tipo de apoyos atienden necesidades concretas de las familias juarenses, especialmente de aquellas que requieren respaldo para conservar y mejorar su patrimonio.

La entrega se realizó este jueves en el módulo Torres de la dependencia, donde personal municipal atendió a las personas beneficiarias y coordinó la distribución del material.

De acuerdo con la dependencia, estos programas forman parte de una estrategia de atención directa a la ciudadanía, mediante la cual se acercan apoyos a sectores con necesidades habitacionales.

Desarrollo Social mantiene recorridos y atención en diferentes zonas de Ciudad Juárez, con el propósito de identificar requerimientos de las familias y canalizar apoyos conforme a la disponibilidad de los programas municipales.

Vallejo Quintana destacó que la intención del Gobierno Municipal es contribuir a que más hogares cuenten con condiciones adecuadas, principalmente en temporadas en las que la humedad y las lluvias pueden afectar las viviendas.

La Dirección General de Desarrollo Social indicó que continuará trabajando de manera cercana con la comunidad para impulsar programas que respondan a necesidades básicas de las familias juarenses.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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