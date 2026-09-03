Invitan a vecinos de Senderos de San Isidro a jornada Juárez Amanece Limpio

Publicidad - LB2 -

Servicios Públicos convocó a habitantes del sector a participar en la limpieza programada para el 12 de septiembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Servicios Públicos Municipales invitó a vecinos de Senderos de San Isidro a participar en la jornada del programa Juárez Amanece Limpio, programada para el próximo 12 de septiembre.

Como parte de la convocatoria, personal de la dependencia recorrió el sector para entregar volantes e informar directamente a los habitantes sobre las acciones de limpieza y recuperación que se realizarán en la zona.

- Publicidad - HP1

La intervención se llevará a cabo en los alrededores de un terreno ubicado en el sector, donde se busca mejorar las condiciones del entorno con apoyo de cuadrillas municipales y participación ciudadana.

El director general de Servicios Públicos, César Alberto Tapia Martínez, señaló que la colaboración de la comunidad es fundamental para que las jornadas tengan mayor impacto y permitan recuperar espacios que benefician a las familias.

“Estamos convencidos de que cuando Gobierno y ciudadanía trabajamos juntos, podemos obtener mejores resultados”, comentó.

Tapia Martínez informó que el programa Juárez Amanece Limpio ha permitido intervenir alrededor de 60 colonias mediante acciones mensuales que continuarán hasta diciembre.

Como parte de estos trabajos, la dependencia ha atendido más de 48 diques y más de 50 parques, además de arroyos, terrenos y otros espacios que requieren limpieza, retiro de residuos y recuperación urbana.

El funcionario recordó que el programa fue impulsado inicialmente por el alcalde con licencia, Cruz Pérez Cuéllar, y actualmente continúa bajo la administración del Presidente Municipal, Héctor Ortiz Orpinel.

La Dirección General de Servicios Públicos reiteró el llamado a las y los habitantes de Senderos de San Isidro para sumarse a la jornada del 12 de septiembre y contribuir al mejoramiento de su comunidad.

La dependencia señaló que estas acciones buscan fortalecer el trabajo conjunto entre Gobierno y sociedad, además de promover el cuidado de los espacios públicos y la limpieza permanente en los sectores intervenidos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.