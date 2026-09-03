Aprueban 161 mil pesos en apoyos para artistas que representarán a Juárez

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La Comisión Edilicia de Cultura autorizó recursos para creadores locales que participarán en actividades fuera de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal, a través de la Comisión Edilicia de Cultura, aprobó apoyos económicos por un total de 161 mil pesos para artistas juarenses que participarán durante septiembre en actividades y encuentros culturales fuera de la ciudad.

Durante la sesión se revisaron distintas solicitudes presentadas por integrantes de la comunidad artística local, quienes buscan representar a Ciudad Juárez en escenarios y eventos relacionados con diversas disciplinas culturales.

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Los apoyos aprobados beneficiarán a artistas de áreas como actuación, danza, pintura, música y otras expresiones artísticas, con el objetivo de facilitar su participación en espacios de promoción, formación o exhibición fuera del municipio.

En los trabajos de la Comisión participó el Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez, como parte del acompañamiento institucional a proyectos vinculados con el desarrollo artístico y la difusión del talento local.

La reunión fue encabezada por la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, coordinadora de la Comisión Edilicia de Cultura, con la participación de las regidoras Gloria Rocío Mirazo de la Rosa y Luz Clara Cristo Sosa.

Por parte del IPACULT asistió la encargada de la Dirección General, Ogla Liset Olivas, quien destacó la importancia de respaldar a las personas que desarrollan actividades artísticas y contribuyen al fortalecimiento cultural de la ciudad.

“Es importante apoyar a las personas dedicadas a las distintas actividades artísticas, porque a través del arte no solo ellos transforman sus vidas, sino que contagian a otros”, expresó Olivas.

La funcionaria señaló que el respaldo institucional permite ampliar las oportunidades para que artistas juarenses continúen desarrollando sus proyectos, además de proyectar su trabajo en otros espacios culturales.

De acuerdo con lo aprobado, los recursos serán destinados a apoyar la participación de creadores locales en actividades programadas durante septiembre, en las que llevarán el nombre de Ciudad Juárez a distintos escenarios.

El Gobierno Municipal indicó que estas acciones forman parte de su compromiso para impulsar el talento local y fortalecer las condiciones de participación de la comunidad artística juarense.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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