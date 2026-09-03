Promueven inclusión laboral para jóvenes con Síndrome de Down en Juárez

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Centros Comunitarios prepara nueva convocatoria para jóvenes de 18 a 35 años interesados en capacitación laboral gratuita.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Regidores de la Comisión Edilicia de Centros Comunitarios trabajan en el fortalecimiento del Programa de Capacitación y Adiestramiento para la Inclusión Laboral de Jóvenes con Síndrome de Down, con el objetivo de ampliar la participación y facilitar su incorporación a empleos formales.

El tema fue abordado durante una reunión de la comisión encabezada por el regidor José Mauricio Padilla, con la participación de la regidora Karla Michaeel Escalante Ramírez, así como del coordinador médico de Centros Comunitarios, Héctor Lara Rodríguez, y el coordinador operativo de la dependencia, Ever Ramos.

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Padilla informó que a principios de octubre se prevé emitir una nueva convocatoria para jóvenes de entre 18 y 35 años, con la intención de acercar esta alternativa a más familias de Ciudad Juárez.

El objetivo del programa es que más jóvenes puedan prepararse para trabajar, desarrollar habilidades personales y laborales, y avanzar hacia una vida con mayor independencia.

Para ampliar el alcance de la convocatoria, se solicitará el respaldo de la Coordinación General de Comunicación Social, a fin de que la información llegue a familias que puedan encontrar en este programa una oportunidad de desarrollo para sus hijos.

Actualmente participan nueve jóvenes en el proceso de capacitación, de acuerdo con Vanessa Méndez, asesora externa del programa. De ellos, tres ya cuentan con habilidades para incorporarse a un empleo formal en hoteles y restaurantes.

“Ellos ya están más que listos, ya adquirieron esas habilidades y seguimos trabajando con los otros jóvenes”, explicó Méndez.

La preparación se realiza los jueves y viernes, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en el Centro Comunitario Zaragoza, donde las y los participantes trabajan aspectos socioemocionales, comunicación, lectura, escritura, habilidades psicomotoras y herramientas para la vida práctica y laboral.

Más allá del aprendizaje de una actividad específica, la capacitación busca que los jóvenes ganen confianza, reconozcan sus capacidades y cuenten con herramientas para desenvolverse con mayor autonomía.

“Lo que queremos es irlos llevando a esa independencia, porque ellos lo quieren y lo necesitan”, expresó Méndez.

El programa también representa para las familias una posibilidad de construir escenarios de mayor autonomía para sus hijos, mediante actividades que les permitan tomar decisiones, desarrollar responsabilidades y fortalecer su independencia.

La intención es que, conforme a las capacidades y posibilidades de cada joven, puedan avanzar hacia una mayor autosustentabilidad mediante un empleo formal o incluso el autoempleo.

Centros Comunitarios informó que el programa es gratuito. Las familias interesadas pueden acudir a sus oficinas para conocer los requisitos e iniciar el proceso de inscripción, o solicitar información al teléfono 656 737 0710, extensión 506.

Para que la capacitación se traduzca en oportunidades reales de empleo, la participación del sector empresarial será clave, por lo que se hizo un llamado a hoteles, restaurantes y otros establecimientos a integrarse a la bolsa de trabajo.

Las empresas que se sumen podrán conocer las habilidades desarrolladas por los jóvenes, abrir espacios de inclusión laboral y acceder a incentivos fiscales y beneficios relacionados con responsabilidad social.

Los empresarios interesados pueden acudir a Centros Comunitarios o comunicarse con Vanessa Méndez al teléfono 656 206 8206, para conocer el proceso de incorporación y recibir acompañamiento en las distintas etapas.

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