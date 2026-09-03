Celebran audiencia contra presunto responsable de matar a perro Chow Chow en Juárez

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DABA informó que el imputado quedó bajo prisión preventiva justificada y la audiencia continuará el lunes 7 de septiembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial contra el presunto responsable de actos de crueldad animal cometidos contra un perro de raza Chow Chow, hechos ocurridos el pasado 14 de julio en el fraccionamiento Del Real.

La titular de la Dirección de Atención y Bienestar Animal, Alma Arredondo Salinas, informó que durante la audiencia la Representación Social expuso ante la autoridad judicial los datos de prueba integrados dentro de la investigación.

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De acuerdo con la funcionaria, el imputado decidió ejercer su derecho constitucional a guardar silencio, mientras que su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resuelva su situación jurídica.

“Como resultado de la audiencia, se determinó la vinculación a proceso del imputado, quedando pendiente la continuación de la audiencia para el próximo lunes 7 de septiembre a las 11:00 de la mañana”, indicó Arredondo Salinas.

La directora de DABA explicó que la continuación de la audiencia permitirá resolver lo conducente dentro de los términos legales correspondientes, conforme al proceso judicial iniciado por este caso.

La autoridad judicial impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, atendiendo a las circunstancias expuestas durante la audiencia, particularmente en lo relacionado con la protección de testigos y la salvaguarda de la comunidad.

Arredondo Salinas señaló que la Dirección de Atención y Bienestar Animal mantiene coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento al caso y coadyuvar en los procesos relacionados con crueldad animal.

“La Dirección de Atención y Bienestar Animal reitera su compromiso con la protección de los animales y con la colaboración institucional con las autoridades competentes”, expresó.

La funcionaria indicó que con este expediente judicializado suman 20 casos desde la creación de la Dirección de Atención y Bienestar Animal en Ciudad Juárez.

DABA sostuvo que continuará impulsando acciones para que los actos de crueldad animal sean investigados y, en su caso, sancionados conforme a la legislación aplicable.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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